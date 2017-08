GC 2017: Immortal - Unchained – Hardcore-Action-RPG für 2018 angekündigt

PC XOne PS4

Mit Immortal - Unchained kündigte der Entwickler Toadman Interactive im Rahmen der gamescom einen Titel an, der auf der offiziellen Website als „erster Hardcore-Shooter für das Action-RPG-Genre“ bezeichnet wird. Einige allgemeine Informationen zum Spiel bietet der Artikel im offiziellen PlayStation-Blog, in dessen Überschrift zu lesen ist, dass sich der Titel „an alle Fans von Dark Souls“ richtet, womit deutlich gemacht wird, was euch (voraussichtlich) erwartet.

Angesiedelt ist das Hardcore-Action-RPG in einer „ziemlich verrückten und futuristischen Fantasie-Welt“, die wegen eines kosmischen Ereignisses zusammenzubrechen droht. Wenig überraschend dürfte daher sein, dass es euer Ziel „als lebende Waffe“ ist, diese Katastrophe zu beenden.

Um euch der Widersacher erwehren zu können, greift ihr in den Gefechten des Third-Person-Titels, die auf kurze und mittlere Distanz ausgetragen werden, auf Schusswaffen zurück. Insgesamt sollen euch mehr als 100 (einzigartige) Waffen zur Verfügung stehen, darüber hinaus könnt ihr euren Charakter anpassen und zu Beginn aus sechs unterschiedlichen Disziplinen wählen. In diesem Zusammenhang betont der Entwickler, dass Immortal - Unchained „sehr viel mehr ist als nur ein reiner reflexbasierter Shooter“:

Um zu überleben und den Sieg einzuheimsen, kommt es auf eine hohe Mobilität, die richtige Angriffsrichtung und gut getimte Ausweichmanöver an. Wundert euch nicht, wenn ihr sehr oft abgeschossen werdet. Genau wie die Titel, an denen es sich orientiert, ist auch dieses Spiel alles andere als einfach. Die Zufriedenheit, die sich breit macht, wenn man einem feindlichen Angriff ausweicht, um eine Salve Blei (oder Plasma, Säure usw.) in den rückwärtigen Kortex des Gegners zu ballern und ihm bei seinem feurigen Tod zuzuschauen, ist es aber definitiv wert.

Wie bereits aus ähnlichen Titeln dieser Art bekannt, verliert ihr eure Beute nicht, falls ihr sterben solltet, sodass ihr sie am Ort eures Ablebens erneut einsammeln könnt. Nach Ansicht des Entwicklungsstudios gehört „der Ablauf aus Niederlage, Mustererkennung und hart umkämpften Sieg“ zudem zu den grundlegenden Elementen des Genres.

In Bezug auf die Handlung von Immortal - Unchained heißt es, dass euch diese nur „in einem sehr geringen Maße“ aufgezwungen wird. Diese Entscheidung wurde bewusst getroffen, „um all denen, die sich sofort in die Action stürzen wollen, keine unnötigen Steine in den Weg zu legen“.

Erhältlich sein wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One, als Veröffentlichungszeitraum wird derzeit nur „2018“ angegeben. Der im Zuge der Ankündigung bereitgestellte Trailer zeigt kaum etwas vom Spiel, nur gegen Ende ist eine sehr kurze Gameplay-Szene zu sehen.