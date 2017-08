GC 2017: Die Gilde 3 angeschaut: Tausche Kind gegen Obolus

PC

In Die Gilde 3 gründet ihr ein kleines Unternehmen und führt es zu Weltruhm über mehrere Generationen hinweg.

Game of Thrones ist überall. "Ihr könnt eure Familien über Jahrhunderte entwickeln, wie bei Game of Thrones" erzählt uns einer der Entwickler von Die Gilde 3 während der Präsentation des Titels auf der gamescom. Stellt sich also die Frage: Stark, Lannister oder Targaryen? Auch wenn sich dieser Vergleich für uns natürlich etwas weit hergeholt anhört, geht es natürlich schon genau darum, aus einem Ein-Mann-Betrieb über mehrere Generationen ein Familienimperium aufzubauen.

Die Gilde 3 beginnt etwa 1400, Schauplatz ist Nordeuropa. Der Beginn soll einem Rollenspiel ähnlich sein. Ihr fertigt einen Charakter an, bezieht ein Gebäude und startet euer Geschäft. 16 Berufe stehen euch zur Verfügung. Ihr könntet beispielsweise Waffenschmied werden. Dazu fertigt ihr im Eigenheim die erste Waffe an und verkauft sie. Im Laufe eures Lebens steigt erlangt ihr hoffentlich Reputation, expandiert. Mit so simplen Arbeiten wie dem Waffenbau beschäftigt ihr euch nicht mehr selbst, sondern eure Angestellten. Stattdessen giert ihr nach Titeln bis hin zum Erzherzog.

Doch ein Leben ist endlich - das gilt auch für Die Gilde 3. Deshalb solltet ihr vor dem Ableben euer Erbe geklärt haben. Deshalb steht die Familienplanung im Vordergrund. Ihr könnt heiraten und Kinder bekommen, könnt auch einen Handel mit einer anderen Familie eingehen und deren Tochter gegen Gegenstände tauschen - im Mittelalter nicht eben unüblich. Natürlich könnt ihr auch großzügig der Kirche spenden, die euch im Gegenzug ein Waisenkind übergibt.

Gerade letzteres ist aber mit Risiken verbunden. Während man die Eigenschaften der eigenen Kinder kennt, weiß man nicht, wie das Waisenkind tickt. Denn jeder Charakter hat Eigenschaften. Da kann es sein, dass mit dem Ableben des Patriarchen und der Übernahme durch einen Sprössling sich das Spiel deutlich ändert, weil nun ein vollkommen anderer Charakter an der Macht ist.

Laut Entwickler THQ Nordic ist Die Gilde 3 sehr komplex. Rollenspiel trifft auf Strategie trifft auf Handel trift auf Politik. Gezeigt wurde uns eine späte Alpha, die schon recht lebendig wirkt. Das Spiel wird zwar aus einer Isometrie-Sicht dargestellt, ihr könnt aber auch in die Ego-Sicht wechseln und durch die Stadt laufen.

Die Gilde 3 kann mit bis zu 22 Spielern im Multiplayer gespielt werden - die entsprechende Bandbreite des Internetanschlusses vorausgesetzt. Auch im Multiplayer ist eine Partie jederzeit speicherbar. Darüber hinaus wird THQ Nordic den Spielern auch den Editor zugänglich machen. Das Schlusswort der Präsentation hatte Producer Heinrich Meyer, der an allen drei Gilde-Teilen mitgearbeitet hat: "Die Gilde 3 übernimmt viele Features aus Die Gilde 1 und die Grafik eher aus Gilde 2. Selbst Inhalte aus den Fugger-Spielen finden sich wieder." Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr.