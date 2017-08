GC 2017: Spellforce 3 angeschaut: Keine Angst vor Komplexität

PC

Spellforce 3 ist wunderschön und offenbar sehr komplex. Auf der gamescom durften wir einen Blick auf die Echtzeit-Strategie- und Rollenspiel-Mischung werfen.

Spellforce 3 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Donald Trump hätte seine helle Freude. Die Menschen haben einen Schutzwall errichtet, um die bösen Medusen abzuhalten. Dummerweise merken die Menschen, genau wie Trump: So eine Mauer ist gar nicht so billig. Ständig müssen wir Rohstoffe abbauen und dem Erhalt der Mauern zur Verfügung stellen. Ansonsten verschwindet die magische Mauer - und die Medusen überfallen unser Land.

Es gibt einiges zu tun in Spellforce 3 - und auch besonders viel zu schauen. Denn was THQ Nordic hier auf den Bildschirm zaubert, ist wirklich herrlich anzuschauen. In einer großen Stadt, die uns während der gamescom-Präsentation gezeigt wird, stromern bis zu 1000 Menschen umher und gehen ihrem Tagwerk nach. Die Schornsteine qualmen, Vögelschwärme fliegen über den Bildschirm. Die Höhenunterschiede sind gut sichtbar. Die hohen Türme einer Burg ragen weit hinaus, sind fast schon greifbar, während die normalen Häuser deutlich kleiner daherkommen. Einige der Gebäude sollen sogar begehbar sein.

Doch die Grafikpracht ist nicht alles: THQ Nordic entwickelt ein Spiel, bei dem unzählige Zahnräder ineinandergreifen. So viele, dass man als Spieler befürchten muss, bei den ganzen Querverweisen und Auswirkungen in der Spielmechanik nicht mehr mitzukommen. "Wir haben keine Angst vor Komplexität", verkünden die Entwickler allerdings. Die Lernkurve sei außerdem recht flach.

Zur Story wollte THQ Nordic gar nicht so viel verraten, obwohl das Spiel schon am 7. Dezember erscheinen wird. Nur so viel: Spellforce 3 spielt etwa 500 Jahre vor Teil 1, in dem die Spellforce-Welt zerstört wurde. Auf den teils riesigen Karten entdecken die Spieler Überbleibsel einer alten Zivilisation, sogar deren alte Städte. Die kann der Spieler bevölkern und zum Leben erwecken. Wieso weshalb warum? Das werden wir dann sehen.

Wie schon die Vorgänger ist Spellforce 3 eine Mischung aus Echtzeit-Strategie und Rollenspiel. Mit einer bis zu vierköpfigen Heldentruppe ziehen wir durch die Gegend. Jeder der acht auswählbaren Mitstreiter unseres Helden hat einen eigenen Charakter und besondere Fähigkeiten, was sich unter anderem an den Gesprächen innerhalb der Gruppe zeigen wird.

Als Spieler eines Volks könnt ihr mit den anderen Völkern Beziehungen eingehen. Spielt ihr beispielsweise die Terraner, könnt ihr euch mit Elfen und Orks verbünden - zwingend notwendig ist das nicht. Diese Völker haben in der antiken Stadt, die wir nach und nach bevölkern sollen, sogar eigene Bereiche. Sympathisieren wir mit einem der beiden anderen Völker nicht, bleiben die Stadtteile entsprechend leer.

Im Rollenspiel-Teil haben wir mehrere Skill-Trees, die wir ausbauen können. Hier beginnt die Komplexität. Je nachdem, welche Charaktereigenschaften wir aufleveln, bringen einige der neuen Skills gar nichts. Bildlich gesprochen: Statt einen Feuerregen über Gegner herabprasseln zu lassen, schmeißen wir - symbolisch gesprochen - gerade mal ein Streichholz in die Menge, wenn uns der nötige Skill fehlt. Skills haben außerdem nicht nur positive Effekte, sondern bringen auch Nachteile mit sich. So müssen wir immer das Für und Wider abwägen.

Im Strategieteil gilt es, Sektoren zu erobern. In einem Sektor steht uns nur eine bestimmte Anzahl von Arbeitern und Ressourcen zur Verfügung. Hier zeigen sich auch die Unterschiede zwischen den Völkern. Die Elfen setzen eher auf wenige Sektoren, dafür aber auf viele Updates. Die Orks ähneln offenbar eher den Zerg aus StarCraft - sie setzen auf viele Kämpfer und Expansion. Natürlich ist Basisbau vorhanden, die Armeen sollen aus bis zu 400 Mitgliedern bestehen.

Das Solospiel enthält zwischen 30 und 40 Karten. Die Solokampagne kann auch mit bis zu vier Spielern im Co-Op gespielt werden. Die Spielzeit schätzt THQ Nordic auf etwa 30 Stunden - die Nebenmissionen nicht eingeschlossen.