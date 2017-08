Umfrage: Auf welcher Plattform nehmt ihr am Rocket-League-Turnier teil?

Rocket League ab 21,56 € bei Amazon.de kaufen.

Die Vorbereitungen zu unserem-Turnier, einer der versprochenen Gegenleistungen der Weihnachtsaktion 2016 , befinden sich in vollem Gange. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir uns mit euch im September ein paar heiße Duelle liefern.Bei der Planung stehen wir allerdings vor einem Problem: Waren wir bei der Ankündigung im letzten Dezember noch davon ausgegangen, dass Hersteller Psyonix einen Weg finden wird, Sony vom Cross-Plattform mit der Xbox One zu überzeugen, geht weiterhin nur Cross-Plattform zwischen PC und jeweils einer der Konsolen. Wir wollen natürlich möglichst viele GG-User dabei haben, müssen uns aber entweder für ein Turnier auf PC und PS4 oder PC und Xbox One beschränken.Bedenkt bitte, dass ihr auf Konsole entweder PS Plus oder Xbox Live Gold benötigt, um Rocket League online zu spielen und es für die Auswahl "PS4 und Xbox One" nicht alleine ausreicht, das Spiel für beide Konsolen zu besitzen. PC-Spieler haben zwar keinen Einfluss auf die Entscheidung, ob das Turnier in Kombination mit PS4 oder Xbox One stattfindet, helfen uns bei ihrer Auswahl aber insofern, dass wir wissen, mit wievielen Teilnehmern wir in etwa rechnen können.