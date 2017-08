GC 2017: Anno 1800 angeschaut: Die Fans sind gefragt

PC

Zurück in die Vergangenheit für die Anno-Reihe. Mit dem siebten Teil will sich Blue Byte dem Willen der Fans beugen und startet dafür eine eigene Community-Plattform.

Immer dieses lästige Volk. Da spendieren wir dem städtischen Zoo ein paar exotische Tiere wie Elefanten, weiße Tiger und Papageien statt Schafen und Schweinen – und was macht es? Es streikt. Ungeheuerlich! Aber zum Glück haben wir ja ein paar motivierte Polizisten, die wir sofort losschicken, um den Streik zu zerschlagen. Doch Pustekuchen: Die Streikenden sind eher von der robusteren Sorte und schlagen unsere Ordnungshüter in die Flucht. Und der Rest der Stadt solidarisiert sich mit den Arbeitern und tritt ebenfalls in den Streik. Schöner Mist. Zu allem Überfluss verhöhnt uns unser Erzfeind vom anderen Kontinzent auch noch!

Das war nur ein kleiner spielbarer Ausschnitt, den Nils Ehlert von Ubisoft BlueByte von Anno 1800 präsentierte. Der siebte Teil der Anno-Serie wurde auf der gamescom enthüllt. Ubisoft zeigte eine Alpha-Version von 2016. Erscheinen soll das Spiel erst im Winter 2018.

Damit weicht Ubisoft von der bisherigen Ankündigungsform ab. „Wir haben bisher die Spiele auf der E3 präsentiert und dann drei Monate später veröffentlicht“, sagte Ehlert. Doch der Grund für die frühe Ankündigung liegt an der neu gestarteten Community-Plattform „Anno Union“. Bei den vorigen Teilen hatte Ubisoft erst sehr spät die Meinung der Fans erfragt. „Da konnten wir nur Balancing-Probleme angehen, aber keine neuen Spielinhalte hinzufügen, das ging erst mit DLCs“, sagte Ehlert.

Das soll sich bei Anno 1800 ändern. Schon jetzt wird die Community in die Entwicklung mit einbezogen. Wer sich bei Anno Union anmeldet, kann das Spiel schon spielen und Feedback geben bis hin zu Vorschlägen für neue Spielinhalte. Erst kürzlich gab es ein zweitägiges Community-Anspiel-Event.

Aber wie soll es sich denn spielen? Anno 1800 geht zurück zu den Wurzeln und bringt einiges zurück, das die Spieler an Anno 2205 vermisst haben, darunter etwa Multiplayer, KI-Gegner, Diplomatie und Militär innerhalb der Spielwelt. Der Spieler dehnt sich auf der kompletten Welt aus, es gibt keine Beschränkungen mehr.

Das Jahr 1800 als Setting sei von vielen Fans gewünscht worden, denn es war ein Zeitalter des Umbruchs: Die Spieler werden die Auswirkungen von Industrialisierung, Imperialismus und Kolonialisierung erleben. Das bringt eben nicht nur exotische Tiere mit sich, sondern auch Fabriken und beginnende Technisierung – und eben die streikenden Arbeiter.

Entdecken, Diplomatie und Handel sind die drei Säulen, auf denen Anno 1800 beruht. Also so wie bei den früheren Anno-Teilen. Es wird eine Kampagne ebenso geben wie den Sandbox-Modus. Grafisch war die gezeigte Alpha schick, aber gerade die Schiffe sahen noch etwas kantig aus. Aber da wollen wir mal ein Auge zudrücken, es ist ja noch mehr als ein Jahr Zeit bis zum Release.