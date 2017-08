GC 2017: My Memory of Us angeschaut – Rätsel-Plattformer in der Art von Valiant Hearts

PC

An ernsten Themen haben sich bereits einige Spiele versucht. Mit Themen wie dem Holocaust setzen sich allerdings die wenigsten auseinander.versucht es, wobei der Massenmord der Nazis nur ein Teil dessen ist. Denn tatsächlich geht es um alles, was die Deutschen während der Besatzung Polens in unserem Nachbarland angerichtet haben. Das funktioniert Spiel des Indiestudios so ähnlich wie im Vorbild– und auch spielerisch gibt es einige Parallel zum Spiel von Ubisoft.

Kunst trifft Spiel, Spiel trifft Kunst

My Memory of Us erzählt die Geschichte eines Geschwisterpaars, die in den Wirren von Krieg und Besatzung versuchen, sich und ihre Familie vor den finsteren Mächten zu beschützen. Dass es sich bei den Invasoren (verköpert von Roboter-artigne Maschinenewesen), die Menschen in Konzentrationslagern einpferchen und zu Tode schuften lassen oder direkt systematisch ermorden, um die Nazis handelt, ist offensichtlich, auch wenn es im ganzen Spiel kein Hakenkreuz zu sehen gibt. Auch sonst wird so manches lediglich in metapherartiger Form dargestellt. So sind die Invasoren schwarz, die Welt grau und nur die Ausgebeuteten und Verfolgten heben sich durch rote Kleidungsstücke vor. Die markieren sie aber nicht bloß für den Spieler, sondern auch für die Wachdrohnen der Gegner, die alle, die etwas Rotes an sich tragen, umgehen töten.

Weshalb der kleine Junge als einziger der friedvollen Charaktere kein rotes Kleidungsstück trägt, wollten die Entwickler uns indes nicht verraten. Aber eine Erklärung dafür wird es geben. Die Geschichte selbst wird in Form von Zwischensequenzen erzählt, aber eben auch teils indirekt in der Spielwelt. So sehen die beiden Kinder auf einem Bildschirm einen Propaganda-Film, der Menschen zeigt, die fröhlich durch einen Wald wandern. Lösen wir an einer Stelle eines der Rätsel, sieht man auf dem Bildschirm hingegen die Wahrheit. Dort laufen dann dieselben Leute in abgerißenen Klamotten , krank und ausgemergelt mit geschulterten Werkzeugen in Reih und Glied.

Rätsel und ein bisschen Action

In My Memory of Us steuert ihr sowohl das Mädchen als auch den Jungen. Auf Knopfdruck verbindet ihr sie (sie nehmen sich dann an der Hand), um beide gleichzeitig durch das Level zu bewegen. Ihr könnt sie jedoch auch trennen und separat steuern, was hier und dort etwa für Schalterrätsel und ähnliches Notwendig ist. Aber es gilt noch anderes zu beachten, nämlich die Stärken und Schwächen der jeweiligen Figur. So ist es dem Mädchen etwa unmöglich, sich in dunklen Bereichen den Blicken einer Sucherdrohne zu entziehen. Der kleine Junge hat damit hingegen keine Probleme.

Auch wenn ihr die Charaktere verbindet, spielen die unterschiedlichen „Wesenszüge“ eine Rolle. Übernimmt das Mädchen die Führungsrolle, könnt ihr beispielsweise rennen. Übertrag ihr dem Jungen das Kommando, wechselt ihr automatisch in den Schleichmodus. Wie genau ihr allerdings eine Szene löst, dafür gibt es leicht unterschiedliche Varianten. Generell ist in den Abschnitten mit Wachen ein vorsichtiges, bei Wechsel von einer Deckung zur nächsten das richtige Timing wichtig. Aber es gibt auch einige rätsellastigere Abschnitte. Hier müsst ihr klassische Puzzles lösen, indem ihr Schaltkreise korrekt anordnet, damit Strom fließt. An anderer Stelle hingegen müsst ihr euch auch mal einer Wache entledigen, indem ihr eine der Drohnen auf ihn aufmerksam macht. Ihr klettert also in ein Baumhaus und lasst der Wache von oben einen Eimer mit roter Farbe auf den Kopf fallen. Und was die Faschisten mit jemand machen, der etwas Rotes an sich hat, wisst ihr bereits.

Ein wenig Action gibt es, und auch das ist eine Parallele zu Valiant Hearts, ebenfalls. In einem späteren Abschnitt im Spiel besteigt das Geschwisterpaar ein Motorrad mit Beiwagen. Innerhalb dieser Sequenz wechselt mehrfach die Vorausgabe. Als Fahrer müsst ihr Hindernissen durch Lenkbewegungen ausweichen, als das Kind im Beiwagen ein paar euch verfolgende Drohnen vom Himmel schießen.