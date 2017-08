GC 2017: Black Mirror angeschaut: Atmosphärisches Horror-Adventure

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kompletter Serienneustart

Rätsel auf Sparflamme

Stromrechnung nicht bezahlt

Als King Art Games sein Serienreboot zuvor einigen Tagen angekündigte, war klar, dass es sich nicht um ein klassisches Point-and-Click-Adventure handelt wird. Auf Rätsel wird das storylastige Abenteuer, wie uns Chefentwickler Jan Theysen im Interview verriet, im Rahmen dessen größtenteils verzichtet. Unsere Eindrücke von der gamescom allerdings sind durchweg positiv. Denn in puncto Atmosphäre und Inszenierung scheinen die Bremer an einem Story-Adventure zu arbeiten, das die spielerisch ähnlich seichten Telltale-Abenteuer in diesen Bereichen mühelos aussticht.David Gordons Großvater ist tot und David kehrt nach Jahren wieder nach Mirror Castle zurück, um an der Testamentseröffnung teilzunehmen. Aber das ist noch mehr: Der Tod von Davids Großvater erfolgte unter mysteriösen Umständen. Tatsächlich scheint er dem Wahnsinn verfallen zu sein. Moment mal, das ist doch der Einstieg in The Black Mirror – Der dunkle Spiegel der Seele! Nein, nicht ganz. Anders als im ersten Teil der Reihe hieß die Hauptfigur dort Samuel, zudem befand sich das Schloss in England und nicht wie in King Arts Spiel in Schottland. Aber auch sonst ist es eine ganz neue Geschichte. Weder Charaktere aus den Vorgängern, noch irgendwelche darin enthaltenen Handlungsfetzen sind enthalten oder werden in irgendeiner Form thematisiert. Trotzdem gibt es kleinere Parallelen, auch optischer Natur. Zumindest von außen sieht das Schloss nämlich genauso aus wie in den ersten drei Abenteuern von Samuel und Darren.Die Ankunft auf Black Mirror Castle ist für David jedenfalls nicht allzu erfreulich. Familienoberhaupt Margret Gordon zeigt Heimkehrer David bewusst die kalte Schulter und auch sonst ist die Atmosphäre nicht gerade von Herzlichkeit geprägt. Herausfinden, was passiert ist, will David dennoch und beginnt damit, sich auf dem Familienanwesen umzusehen. Wo zum Beispiel könnt man dieses Bruchstück eines Modells im Haus wohl einsetzen, das der Großvater David überlassen hat?Spielerisch bezeichnet Jan Theysen Black Mirror als „irgendwas zwischen Telltale und The Raven“, dem Detektivabenteuer, das die Bremer vor einigen Jahren veröffentlichten. Viel mehr als hier und dort mal ein Objekt an der richtigen Stelle verwenden oder eines innerhalb des Inventars zu manipulieren ist also nicht zu erwarten. Dafür halten sich Minispiele und ähnliches wohl stark in Grenzen. In einer der Geisterszenen muss sich David in einem davon beruhigen, indem wir den Cursor an einem bestimmten Punkt auf dem Bildschirm halten. Aber dafür zeigt das Spielkonzept andere stärken, die eng mit der Story verzahnt sind.So durchstreift David am späten Abend das Schloss, wobei er auch auf verschiedene NPCs treffen kann. Im Büro sitzt etwa gerade der Anwalt der Familie der gerade „laut nachdenkt“. Betreten wir den Raum auf derselben Ebene, bemerkt er uns natürlich sofort und spricht uns an. Betreten wir den Raum hingegen über eine Empore, können wir ihn belauschen und so vielleicht Dinge erfahren, die uns sonst (zunächst) verborgen blieben. Ob wir lauschen oder auch uns aufmerksam machen sind die Art von Entscheidung, auf die ihr in Black Mirror häufiger treffen werdet. Die Konsequenzen haben selten eine größere Tragweite, wie Jan Theysen bestätigt. Aber ein storylastiges Spiel muss schließlich im Kern spannend sein und es nicht erst durch irgendwelche Pseudo-Ereignisse und halbgare Alternativen tun.Wie gut und spannend Black Mirror wird, können wir noch nicht sagen. Vielversprechend und atmosphärisch wirkt es bislang auf uns aber allemal. Das liegt auch an der den bisherigen Eindrücken nach sehr guten deutschen Sprachausgabe und der einmal mehr (größtenteils) von Benny Oschmann (The Book of Unwritten Tales) komponierten Musik. Besonders aber Grafik und Inszenierung hinterlassen einen starken Eindruck.In Black Mirror setzt King Art einmal mehr auf die Unity-3D-Engine. Allerdings sah bislang noch kein Spiel der Bremer so gut aus. Gerade die für ein Horrorspiel so wichtigen Licht- und Schatteneffekte sind erstklassig gelungen. Dass die geizigen Schotten bei der Stromrechnung sparen und David im Dunklen mit der Kerze rumläuft, versteht sich schließlich von selbst! Bei Charakteranimationen und –mimik legen die Entwickler deutlich zu, wenngleich die Gesichter nicht das Niveau eines Mass Effect erreichen. Richtig gut gefallen uns auch die Zwischensequenzen in Spielgrafik, die immer wieder gekonnt nahtlos ins laufende Spielszenen eingewoben sind. Den cineastischen Anspruch erfüllt Black Mirror aber auch bei der dynamischen Kameraführung. Ob Black Mirror das in seinen rund zehn Stunden Umfang, die es bieten soll, bis zum Schluss auf dem Niveau durchhält? Wer weiß. Aber wenn das nur halbwegs der Fall sein sollte, dann dürfte das ein Fest für Freunde von Story-Adventures werden!Autor: Benjamin Braun (GamersGlobal)