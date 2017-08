GC 2017: „Merkel freut sich auf gamescom“ // Bundesregierung veröffentlicht Video-Interview

Wie vielen von euch bereits bekannt sein dürfte, wird Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am heutigen Dienstag die gamescom 2017 eröffnen (siehe auch unsere News). Unter dem Titel „Merkel freut sich auf gamescom“ wurde in diesem Zusammenhang auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Bundesregierung kürzlich ein etwa sechseinhalb Minuten langes Interview veröffentlicht, in der sich die Kanzlerin zu verschiedenen Themen hinsichtlich der Spielebranche äußert. Als Gesprächspartnerin steht ihr Melanie Fritsch gegenüber (Computerspielforscherin und Doktorandin an der Universität Bayreuth).

Im Detail äußert sich Frau Dr. Merkel zu den folgenden drei Schwerpunkten:

Welche Fördermaßnahmen sind notwendig, damit Deutschland als Produktionsstandort von Unterhaltungsmedien nicht den Anschluss verliert?

Wie werden die auf die Entwicklung von Spielen bezogenen Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland bewertet?

Nach der Bereitstellung von Mitteln, um die „weltweit umfangreichste und bedeutendste Sammlung“ von Computer- und Videospielen zu ermöglichen (siehe unsere News): Welche Schritte müssen folgen, um die Bewahrung des kulturellen Erbes weiter auszubauen?

Die Antworten der Kanzlerin könnt ihr euch sowohl im unter diesen Zeilen eingebundenen Video anschauen/anhören als auch in diesem offiziellen PDF nachlesen. Zum zuletzt aufgeführten Thema zitieren wir aus diesem nachfolgend die Aussage der Bundeskanzlerin im Wortlaut: