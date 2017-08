GC 2017: Biomutant – CGI-Trailer und weitere Details zum Open-World-Action-RPG

PC XOne PS4

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Unternehmen THQ Nordic mit Biomutant vermutlich einen neuen Titel entwickeln lässt. Inzwischen wurde dieser im Rahmen der gamescom offiziell mit einem CGI-Trailer angekündigt, darüber hinaus enthält die kürzlich freigeschaltete offizielle Website zahlreiche weitere Informationen zum kommenden Open-World-Action-RPG.

Kampfkünste, Mutationen und Waffen

Bereits bekannt war, dass es sich bei dem Spiel um eine „mythische, postapokalyptische Kung-Fu-Fabel“ handelt. In der Ankündigung heißt es weiter, dass ihr die Fähigkeiten und das Aussehen des Protagonisten „mit mächtigen Mutationen, bionischen Prothesen und Waffen verändern [könnt]“, bei denen es sich zum Beispiel um Krallen, Flügel oder Roboterbeine handeln kann. Außerdem soll jede eurer Entscheidungen „die Spielweise in den Echtzeitkämpfen [beeinflussen], in denen Martial-Arts-Nahkampf und Feuerwaffen nahtlos miteinander verschmelzen“.

Bieten soll euch das Kampfsystem zudem „maximale Bewegungsfreiheit und Agilität“, darüber hinaus werdet ihr durch Fortschritte im Spiel sowie durch die Begegnung mit Meistern neue Kampfformen erlernen können. Auf diese Weise, so das Versprechen, sollen sich eure Möglichkeiten ständig erweitern und die Kämpfe „nie langweilig werden“.

Neben physischen Mutationen, die durch Biokontamination ausgelöst werden, können durch Radioaktivität auch Psychomutationen wie beispielsweise Telekinese ausgelöst werden. Des weiteren stehen euch natürlich zahlreiche Waffen zur Verfügung, bei deren Herstellung ihr „völlig frei“ sein sollt, sodass neben Gewehren und Schrotflinten unter anderem Modifikationen wie Akku-Kettensägenmodule oder biokontaminierte Schlammampullen verwendet werden können.

Zahlreiche Fortbewegungsmittel und kommentierte Fortschritte

Zur Spielwelt an sich sowie dem Erforschen der selbigen heißt es werbewirksam:

Du kannst die Welt und alles, was unter der Oberfläche liegt, zu Fuß, im Mech, per Jet-Ski, Heißluftballon oder mit anderen, je nach Umgebung variierenden Fortbewegungsmitteln erkunden. Erforsche die aussterbende Wildnis, die Tunnel- und Bunkernetzwerke der Unterwelt und bahne dir deinen Weg durch die Berge oder das Archipel. Du kannst in dieser lebendigen und schillernden Welt viele Entdeckungen machen, Geheimnisse aufdecken, Kreaturen begegnen und merkwürdige Charaktere treffen.

Auf eurer Reise durch die Welt, die durch eine Plage zerstört wird, werdet ihr von einem Erzähler geleitet, der „jeden Schritt eurer Geschichte kommentiert“. Wie das Ende dieses Abenteuers jedoch aussieht, soll letztlich durch eure Handlungen und Entscheidungen bestimmt werden.

Der eingangs erwähnte und abschließend eingebettete Trailer zeigt euch den Protagonisten von Biomutant in einer kurzen Auseinandersetzung mit einem Widersacher. Weitere Impressionen zum Open-World-Action-RPG, das für Windows, PS4 und Xbox One erhältlich sein wird, erhaltet ihr durch diese ersten 18 Screenshots.