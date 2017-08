GC 2017: FIFA 18 im Gamescom-Trailer präsentiert

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Anlässlich der gamescom hat Publisher Electronic Arts seiner kommenden Fußball-Simulation FIFA 18 (zur GG-Preview) einen offiziellen Gameplay-Trailer spendiert, der euch weitere Eindrücke aus dem neusten Ableger der langlebigen Fußballreihe vermitteln soll.

Im rasant geschnittenen Video seht ihr neben Dribblings, Tricks und Torschüssen der Fußballer auch die obligatorischen Torjubel-Szenen, außerdem bekommt ihr ausgewählte Top-Stars der Clubs in Nahaufnahme präsentiert, darunter Christiano Ronaldo, der dieses Jahr auch das Cover des Spiels ziert. In FIFA 18 kommt erneut die Frostbite-Engine zum Einsatz, die aufgrund von Optimierungen das Spielgeschehen auf dem Rasen und die Spieler der Mannschaften optisch noch ein wenig realistischer darstellen soll. Zudem wird der Story-Modus "The Journey", der erstmalig in FIFA 17 Einzug hielt, fortgesetzt. Last Gen- und Nintendo Switch-Spieler hingegen müssen auf den Story-Modus verzichten und eine andere Grafik-Engine kommt bei der Switch-Version ebenfalls zum Einsatz.

FIFA 18 wird am 29. September 2017 für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.