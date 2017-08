GC 2017: Age of Empires 4 angekündigt // Definitive Editionen für Teil 2 und 3

PC

Microsoft hat im Rahmen seiner gamescom-Show zu Age of Empires einen neuen Teil der Echtzeitstrategieserie angekündigt. Age of Empires 4 wird von Relic Entertainment (Dawn of War, Company of Heroes) entwickelt und wird für Windows 10 PC erscheinen. Den offiziellen Ankündigungstrailer, der allerdings noch nicht viel zum Spiel verrät, könnt ihr euch unter dieser News anschauen. Weitere Details zum Titel sowie ein geplantes Releasedatum sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten gibt.

Zusätzlich wurde im Rahmen der Show mit dem 19. Oktober 2017 auch der Erscheinungstermin für die Age of Empires - Definitive Edition, die erstmals auf der diesjährigen E3 vorgestellt wurde (siehe unsere News), enthüllt. Das Datum liegt demnach genau 20 Jahre nach dem originalen Release von 1997. Das sind aber noch nicht alle Neuigkeiten, denn Microsoft kündigte zudem ebenfalls Definitive Editionen zu Teil 2 und Teil 3 der Reihe an. Auch hier gibt es aktuell noch keine weiteren Informationen.