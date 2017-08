GC 2017: Walkthrough-Video zu Far Cry 5 zeigt neue Gameplay-Szenen

PC XOne PS4

Publisher Ubisoft hat anlässlich der derzeit stattfindenden gamescom weiteres Videomaterial zum kommenden Far Cry 5 veröffentlicht, das wir unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt haben. In dem mehr als achtminütigem Walkthrough-Video, das von Associate Producer Philippe Fournier und Autorin Marri Knaddle kommentiert wird, bekommt ihr weitere Gameplay-Eindrücke aus dem Open-World-Action-Titel zu sehen.

Die neue, fiktive Spielwelt von Far Cry 5 ist diesmal Hope County, angesiedelt in Montana, USA. Dort bekommt ihr es mit der fanatischen Sekte Eden's Gate und ihren charismatischen Anführer zu tun, die gestoppt werden müssen. Dazu könnt ihr menschliche Helfer rekrutieren, aber auch Tiere an eurer Seite kämpfen lassen, die euren Spielstil unterstützen, wie Pumas, Hunde oder Bären. Solltet ihr selbst auf der Spielemesse anwesend sein, könnt ihr ab dem 23. August 2017 am Stand B020 in der Halle 6.1 den Titel des französischen Spieleherstellers selbst ausprobieren.

Far Cry 5 wird am 27. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.