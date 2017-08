GC 2017: F2P-Shooter Argo erhält gamescom-Update

PC

Für Bohemia Interactives F2P-Multiplayershooter Argo ist am 21. August ein neues Update erschienen, das dem Titel unter anderem kosmetische Änderungen hinzufügt. Beim Besuch des Bohemia-Standes auf der gamescom bekommt ihr kostenlos Zugang zum sogenannten „Alles was ich in Köln bekam, war dieser DLC“-Paket, das Kleidungsstücke für eure Spielfigur enthält. Inhalte, die euch gegenüber anderen Spielern, die dieses Paket nicht ihr Eigen nennen, einen Vorteil verschaffen – beispielsweise bessere Waffen und Waffenzubehör – erhaltet ihr nicht. Die Änderungen des Updates im Einzelnen:

Beschreibungem im Ladebildschirm basierend auf den neuen Uniformen der beiden Fraktionen.

Lautstärke des Funkverkehrs kann angepasst werden.

Türkisch als neue Sprache hinzugefügt.

Im Einstellungsmenü passten in einigen Sprachen die Texte nicht in den Bildschirm.

Spielfigur konnte sich nicht mehr bewegen, nachdem mehrmals der Suizid-Button betätigt wurde.

Falsche Waffeneigenschaften von AK-12 und AK-12 GL korrigiert.

Weitere Übersetzungen im Einstellungsmenü hinzugefügt.

Im Spielmodus Combat Patrol sind nun die richtigen Westen nutzbar.

Im Spielmodus Link verschwindet die airdrop-crate nun in der neuen Runde, wenn sie zu kurzfritig vor Rundenende beansprucht wurde.

Sporadischer schwarzer Bildschirm bei Spielbeginn behoben.

Selbst gehostetes Spiel im Modus Combat Patrol endet nun korrekt.

Das Update ist 1,3 Gigabyte groß und wird automatisch über Steam heruntergeladen. Der beschriebene DLC kann zudem bei Steam für 4,99 Euro erworben werden.