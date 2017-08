GC 2017: Horror-Spiel "Close to the Sun" angekündigt

PC XOne PS4

Entwickler Storm in a Teacup (N.E.R.O.- Nothing Ever Remains Obscure) hat heute im Umfeld der gamescom ihr neues Spiele-Projekt namens Close to the Sun angekündigt. Einen Ersteindruck von der düsteren Atmosphäre des Titels erhaltet ihr durch den frisch veröffentlichten Announcement-Trailer, den ihr euch unter diesen Newszeilen anschauen könnt. Weitere Impressionen findet ihr zudem in unserer ersten Screenshot-Galerie zum Spiel.

Das italienische Studio bezeichnet Close to the Sun selbst als storygetriebenes Horror-Action-Adventure, das in einer alternativen Zeitlinie während des Umbruchs ins 20. Jahrhundert stattfindet. Ihr findet euch in der Rolle des Journalisten Rose wieder, der sich auf die Suche nach seiner vermissten Schwester gemacht hat. Diese führte ihn schließlich innerhalb eines gewaltigen Schiffskomplexes, welcher der bekannte Wissenschaftler Nikola Tesla zu Forschungszwecken errichten ließ. Ihr bemerkt jedoch recht schnell, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht und an Bord der Wahnsinn Einzug gehalten hat.

Close to the Sun soll für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen, ein konkreter Release-Zeitpunkt wurde seitens des Entwicklers bisher noch nicht angegeben.