GC 2017: Launch-Trailer zu Life is Strange - Before the Storm veröffentlicht

PC XOne PS4

Bis zum Release von Life is Strange - Before the Storm (zum Anspielbericht) ist es zwar noch einige Tage hin, dennoch nutzte der Publisher Square Enix im Rahmen der gamescom die Möglichkeit, den üblichen Launch-Trailer zum Spiel vorab zu veröffentlichen und somit während der Spielemesse aufmerksam auf das Prequel zu Life ist Strange (zum GG-Test) zu machen.

Anders als im Anfang 2015 erschienenen Life ist Strange von Dontnod, werdet ihr diesmal in die Rolle von Chloe Price schlüpfen und im Laufe des Episoden-Adventures mehr über ihre besondere Freundschaft zu Rachel Amber erfahren können. Die erste Episode des dreiteiligen Prequels, das nicht von Dontnod selbst, sondern vom Entwicklerstudio Deck Nine stammt, wird am 31. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Käufer der Deluxe-Edition können sich zudem auf eine Bonusepisode freuen, in der Max Caulfield, Protagonistin aus Life is Strange, eine Rolle spielen soll. Ob die Zusatz-Episode auch einzeln zum Kauf angeboten wird und wie groß deren Umfang ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.