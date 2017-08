GC 2017: Assassin's Creed Origins: Neuer Cinematic-Trailer zeigt Kleopatra und Caesar

PC XOne PS4

Ubisoft hat anlässlich der gamescom in Köln einen neuen Cinematic-Trailer zum kommenden Open-World-Actionadventure Assassin's Creed Origins (in der GG-Preview) veröffentlicht. Neben dem kämpferischen Helden Bayek seht ihr im Video auch historische Persönlichkeiten wie Kleopatra und Julius Caesar, auf die ihr wohl im Verlauf des Spiels treffen werdet. Die Handlung spielt circa 300 Jahre vor Christus in Ägypten und soll die Gründung des Assassinenordens und ihren beginnenden Kampf gegen die Templer ins Zentrum stellen. Der stimmungsvolle Hintergrundsong "You Want It Darker" stammt von Leonard Cohen, den ihr eventuell vom Titelsong zur zweiten Staffel der TV-Serie True Detective kennt.

Assassin’s Creed Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.