Metroid: Yoshio Sakamoto möchte einen neuen 2D-Ableger entwickeln

Neben Metroid Prime 4 kündigte Nintendo auf der diesjährigen E3 bekannterweise auch die Neuauflage des 2D-Metroidvania-Klassikers Metroid 2 - Return of Samus aus dem Jahre 1991 für den 3DS an. Die Arbeit am Metroid - Samus Returns getauften Remake hat den Producer der Serie, Yoshio Sakamoto, offenbar wieder auf den Geschmack gebracht. Wie dieser in der September-Print-Ausgabe des US-Magazins Game Informer (via Nintendo Life) verriet, würde er nach der Veröffentlichung des Spiels gerne einen neuen 2D-Ableger für die Serie realisieren.

Durch die Entwicklung von Metroid - Samus Returns hat mich der Spaß an der Entwicklung von 2D-Metroid-Spielen wieder gepackt. Wenn die Arbeiten an dem aktuellen Titel abgeschlossen sind und sich eine weitere Möglichkeit bietet, ein anderes Metroid zu machen, wäre das etwas, was ich sehr gerne tun würde.

Wie Sakamoto betont, hänge es natürlich davon ab, wie sich das kommende Remake verkauft. Metroid - Samus Returns wird ab dem 15. September für den Nintendo 3DS erhältlich sein.