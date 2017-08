Thumper: noclip-Interview mit den Entwicklern

PC Switch XOne PS4

Die Dokuplattform noclip des Ex-Gamespot Redakteurs Danny O'Dwyer hat kürzlich ein knapp viertelstündiges Interview mit den Entwicklern des Rhythmus-Action-Musik-VR Titels Thumper veröffentlicht. Die Mitglieder des verantwortlichen Studios Drool bestehen lediglich aus Brian Gibson, Künstler und Ex-Bassist der Band Lightning Bolt und dem Programmierer und Co-Organisator der koreanischen Indiegame-Festivals Seoul Indies meetup und Busan Indie Connect, Marc Flury.

Die beiden stehen Rede und Antwort bezüglich der Entwicklung von Thumper und wie sie dazu kamen. Sieben Jahre Entwicklungszeit, davon fünf effektives Design und Programmierung stecken laut Gibson und Flury im brachialen Rhythmus-Spiel. Erst spät kam die Idee, den Titel für VR zu optimieren. Die beiden Designer kannten sich zwar flüchtig schon vor ihrer gemeinsamen Zeit bei Harmonix, wo sie in gänzlich unterschiedlichen Abteilungen an Guitar Hero und Rock Band arbeiteten. Geboren sei die Idee zu Thumper parallel zur Erwerbsarbeit beim großen Entwickler als Freizeitprojekt und Experimentierplattform. Der Erfolg und die guten Kritiken haben die beiden überrascht und deswegen schon sehr gefreut, da sie sich lange Zeit nicht sicher waren, ob das Spiel von der Kundschaft und der Fachpresse als das verstanden werden würde als was es gemeint war.

Das noclip-Sessions-Video ist im Rahmen der GDC 2017 entstanden und stellt ein kompaktes Interviewformat dar. noclip ist hauptsächlich für hochwertige Dokumentationen rund um das Thema Computer- und Videospiele bekannt, die ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu Gemüte führen könnt. Das nächste große Projekt soll zum 10-jährigen Jubiläum des The Witcher Franchise von CD Projekt im September dieses Jahres in Form einer mehrteiligen Doku erscheinen. Auf Patreon können alle Interessierten Danny und sein noclip-Projekt weiterhin unterstützen.