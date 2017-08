GC 2017: Neuer Trailer stellt 4K-Gaming auf der Xbox One X vor

XOne

Wie erwartet, war die kommende neue Microsoft-Konsole Xbox One X eines der großen Themen auf der vor wenigen Stunden ausgestrahlten gamescom-Pressekonferenz. Die Leistungsfähigkeit des neuen Systems bewarb der Redmonder Hersteller mit einem neuen Trailer, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung in Ultra-HD-Auflösung anschauen könnt.

Der Clip rückt das 4K-Gaming und das HDR-Feature in den Vordergrund, die anhand kommender Titel, wie Forza Motorsport 7 (Preview), Assassin’s Creed Origins (Preview) und Mittelerde - Schatten des Krieges (Preview) demonstriert werden. Die Xbox One X wird ab dem 7. November dieses Jahres im Handel erhältlich sein und kann ab sofort über teilnehmende Händler zum Preis von 499 Euro vorbestellt werden.