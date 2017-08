GC 2017: Jurassic World - Evolution für PC, PS 4 und Xbox One angekündigt

PC XOne PS4

Im Rahmen der am gestrigen Sonntag Abend stattgefundenen Microsoft gamescom Show wurde Jurassic World - Evolution angekündigt und ein erster Trailer zur Freizeitpark-Simulation gezeigt, den ihr unter dieser News euch anschauen könnt. Hinter dem Titel, der für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll, steht Entwickler Frontier Developments, die in den letzten Jahren mit der RollerCoaster Tycoon-Reihe und Planet Coaster bereits erfolgreiche Genre-Vertreter schufen.

In Jurassic World - Evolution baut ihr euch auf der aus den Jurassic-Park-Filmen bekannten Isla Nublar und den umliegenden Inseln eure eigene Jurassic World auf. Hierbei steht neben dem Ausbau und Finanzierung der verschiedenen Attraktionen in den Parks auch die Forschung im Fokus und natürlich müsst ihr euch auch um die Sicherheit der zahlenden Gäste bemühen. Während ihr euch im Laufe des Spiels immer wieder mit unvorhersehbaren Situationen konfrontiert seht, sollen eure Entscheidungen hierbei Auswirkungen auf den weiteren Spielfortschritt haben.

Erscheinen soll der Titel nach ersten Informationen voraussichtlich im Sommer 2018.