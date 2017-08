GC 2017: Xbox One X als limitierte Edition ab sofort vorbestellbar // Neue Xbox One S Bundles angekündigt

XOne

Wie im Vorfeld angekündigt (siehe unsere News), hat Microsoft im Rahmen seiner Pressekonferenz zur gamescom in Köln die Vorbestellungsdetails zur neuen Xbox One X verkündet und auch die Gerüchte um eine spezielle limitierte Version bestätigt. Ab sofort könnt ihr die neue Konsole in der sogenannten "Project Scorpio"-Edition bei den Händlern eures Vertrauens für 499 Euro vorbestellen, das Erscheinungsdatum ist der 7. November 2017. Die Sonderedition trägt den Namen "Project Scorpio", der Codename für die Konsole während der Entwicklung, in grünen Buchstaben auf dem Frontpanel und auf dem Controller und enthält zusätzlich einen vertikalen Standfuß. Im Detail könnt ihr euch die Konsole im abschließenden Video anschauen und zusätzlich Larry Hryb (Major Nelson) beim Unboxing zusehen.

Im Folgenden listen wir euch einige Händler auf, bei denen die Konsole vorbestellbar ist, wobei die ersten Kontingente teilweise schon vergriffen sein können:

Neben der "Project Scorpio"-Edition hat Microsoft auch zwei neue Bundles für die Xbox One S angekündigt. Zum einen wird es eine limitierte Minecraft-Edition (1 TB-Festplatte), die im typischen Minecraft-Look mit einem Controller im "Creeper"-Design (separat wird auch ein Controller im "Schwein"-Design erhältlich sein) ausgeliefert wird. Zusätzlich gibt es spezielle System-Sounds, einen vertikalen Standfuß, eine transparente Unterseite mit Redstone-Linien sowie das Spiel Minecraft inklusive dem Redstone-DLC-Paket. Die Edition ist ab sofort vorbestellbar und wird am 3. Oktober 2017 erscheinen.

Außerdem wird es ein Bundle zu Mittelerde - Schatten des Krieges geben, das alternativ über eine 500 GB- oder 1 TB-Festplatte verfügen wird. Enthalten sind neben dem Spiel ein Xbox-One-Controller, eine einmonatige Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft sowie ein 14-tägiges Xbox-Live-Probeabonnement. Die Edition wird ab Oktober verfügbar sein.