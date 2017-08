GC 2017: Recore - Definitive Edition ab sofort verfügbar // Kostenloses Upgrade [U]

PC XOne

Update vom 29.8.2017:

Die auf der gamescom angekündigte Definitive Edition von Recore steht ab sofort im Microsoft Store zum Download bereit. Die Windows-10-Version benötigt circa 16 GB Festplattenspeicher, während auf der Xbox One nur 8 GB belegt werden. Der Preis liegt bei 19,99 Euro, für Besitzer des Originals ist das Upgrade kostenlos. Falls ihr über einen alten Speicherstand verfügt, wird dieser in der Definitive Edition übernommen.

Ursprüngliche News vom 20.8.2017:

Nachdem sich Gerüchte um eine neue Version des Actionadventures Recore (im GG-Test mit Note 7.0) in den letzten Tagen verstärkt hatten (siehe unsere News), hat Microsoft im Rahmen seiner gamescom-Show nun die Definitive Edition offiziell angekündigt. Der Titel, der ursprünglich im September 2016 exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC (Play Anywhere) veröffentlicht wurde, wird bereits am 29. August 2017 in der überarbeiteten Version erscheinen, die neben technischen Aufwertungen auch neue Storyinhalte enthalten wird:

"T8-NK" (oder "Tank") Corebot

"Eye of Obsidian"-Abenteuer rund um Corebot "Violet"

10 neue Dungeons und zwei neue Oberwelt-Gebiete

drei neue Waffenmodi für Joules Energiegewehr

hochskalierte Auflösungen mit HDR Himmel und Blitzen

zusätzliche Corebot-Ausrüstung und Anpassungsmöglichkeiten

dynamische Sandstürme mit gefährlicheren Gegnern und wertvollerem Loot

reduzierte Ladezeiten

erhöhtes Levelcap und Gameplay-Tuning

neue Achievements

Bisherige Besitzer des Spiels erhalten die Neuerungen als ein kostenloses Upgrade. Zudem wird die Recore - Definitive Edition auch Bestandteil des Xbox Game Pass, der Abonnenten Zugriff auf diverse Xbox-Spiele gewährt. Einen Eindruck der neuen Version vermittelt euch der abschließende Trailer.