Biomutant: THQ lässt offenbar ein Open-World-Action-RPG entwickeln

THQ Nordic wird wohl in der kommenden Woche auf der gamescom ein neues Open-World-Action-Rollenspiel vorstellen. Dies wurde jetzt durch eine geleakte Werbeanzeige des Print-Magazins Games Markt enthüllt. Der Biomutant getaufte Titel entsteht derzeit beim schwedischen Indie-Studio Experiment 101, das offenbar bereits seit seiner Gründung im Jahre 2015 an dem Spiel arbeitet. Das auf Twitter verlinkte Bild verrät schon mal erste Details zu dem Titel. So soll es sich laut der Beschreibung um eine „postapokalyptische Kung-Fu-Fabel“ handeln, in der ihr in der Rolle eines tierischen Protagonisten eine farbenfrohe Welt erkundet.

Die Werbeanzeige enthält ein paar Bilder, die Szenen am Land und im Wasser zeigen. Auch ein fliegender Drache ist zu sehen. Der Release des Titels soll den Angaben zufolge Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Als Plattformen werden PC, Xbox One und die PS4 angegeben. Sobald THQ das Spiel offiziell ankündigt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.