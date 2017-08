Uncharted: The Lost Legacy: Performance-Analyse von Digital Foundry

PS4

Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben die kommende Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy (im Test) einer Performance-Analyse unterzogen und dazu ein Video auf YouTube veröffentlicht. Wie es heißt, beträgt die Auflösung des Spiels auf der Standard-PS4 in der Kampagne native 1080p, während auf der PS4-Pro meist 1440p geboten werden (die auf 4K skaliert werden). Beide Spiele laufen zudem mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde. Im Test waren nur zwei grafisch intensive Stellen aufgefallen, in denen die Bildrate unter 30 FPS fiel.

Im direkten Vergleich der beiden Versionen sind, abgesehen von der schärferen Auflösung auf der PS4-Pro, kaum große Grafikunterschiede auszumachen. Der Titel liefert, wie seinerzeit Uncharted 4 - A Thief’s End (Testnote: 9.5), ein visuell beeindruckendes Gesamterlebnis ab, auch wenn hier und da kleinere Grafikschnitzer ausgemacht wurden. Im Multiplayer konnte Digital Foundry bisher mangels Mitspieler nur den Survival-Modus gegen die KI testen und dieser ist laut den Testern ebenfalls auf nur 30 FPS limitiert. Überraschenderweise nutzt der Modus die Vorteile der Pro nicht aus und liefert auf beiden Konsolen eine Auflösung von 1080p. In den kompetitiven Modi soll die Auflösung auf der PS4 900p und auf der PS4-Pro 1080p betragen.