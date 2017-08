Xbox One X: Bilder-Leak zeigt eine „Project Scorpio Edition“

XOne

Heute Abend wird Microsoft bekanntlich seine gamescom-Pressekonferenz abhalten, bei der auch die Xbox One X ein Thema sein wird. Dabei wird der Redmonder Hersteller offenbar nicht nur die Details zur Vorbestellung der Konsole verraten, sondern laut dem neuesten Bilder-Leak auch eine spezielle Sonderedition des neuen Systems präsentieren. Wie das durchgesickerte Material verrät, wird diese „Project Scorpio Edition“ heißen und ein strukturiertes Muster auf einer Hälfte des Gehäuses aufweisen. Darüber hinaus ist der Name Project Scorpio in grünen Buchstaben auf dem Frontpanel und auf dem Controller zu sehen.

Bei der „Project Scorpio Edition“ scheint es sich um eine ähnliche Marketing-Aktion wie schon bei der „Day One Edition“ der Xbox One zu handeln, die in begrenzten Stückzahlen auf den Markt kam und recht schnell vergriffen war. Interessierte werden wohl auch diesmal schnell sein müssen. Hierzulande wird das Gerät unter anderem über Media Markt und Saturn angeboten, wo die Sonderedition bereits kurzzeitig gelistet war. Die Vorbestellungsphase wird höchstwahrscheinlich direkt im Anschluss an die gamescom-Pressekonferenz beginnen. Das Briefing könnt ihr ab 21:00 Uhr (deutscher Zeit) über mixer.com live verfolgen.