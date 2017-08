Erster Teaser Trailer zu RPG Winterfall

PC

Das sich seit ungefähr 2012 in Entwicklung befindende Open-World-RPG Winterfall hat seinen ersten "Early Teaser Trailer" erhalten. Das Spiel wird von einem sehr kleinen Team entwickelt und vom Schöpfer Fabien Mariani-Moracchini aus Korsika als "Journey-Based Survival, Bonding, Development and Exploration Sandbox RPG" bezeichnet. Es soll somit einige Features mit sich bringen, die man so bisher in keinem anderen der derzeit schon nahezu flutartig angespülten "Sandbox/Open World" Titeln finden wird. So soll unter anderem der eigene Charakter nach seiner Lebenszeit tatsächlich sterben (ob durch Kampf oder Alter) und man wird einen neuen Helden aus seinem/ihren Haus übernehmen. Die Handlungen des vorherigen Charakters beeinflussen dabei die Welt und weitere Zukunft.

Ultima, Skyrim, DayZ und auch Die Sims sollen Winterfall als Inspirationen dienen. Das Team hat noch einen langen Weg vor sich und wird voraussichtlich bald eine Crowdfunding-Kampagne starten, um die weitere Entwicklung vorantreiben zu können. Der Teaser zeigt bisher noch kein konkretes Gameplay, viel eher große Vistas und kleine Andeutungen, was alles zu erwarten sein wird. Auch die Landschaft an sich wird dabei eine große Rolle spielen und nicht nur bloßes Beiwerk (wie zum Beispiel zufälliges Wetter) sein. Die Macher antworten zudem gerne und schnell auf jegliche Fragen.