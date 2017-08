SWTOR: Update 5.4 - "Krise auf Umbara" ab 22. August spielbar

PC

Star Wars - The Old Republic ab 85,00 € bei Amazon.de kaufen.

Am kommenden Dienstag, den 22. August, erscheint das nächste Update für Star Wars - The Old Republic (GG-Test: 8.5). Dieses trägt den Titel Krise auf Umbara und hebt das Spiel auf die Version 5.4. Es setzt die Story um den Fremdling in Form eines neuen Flashpoints fort, welcher mit euren Gefährten oder mit bis zu drei Mitspielern gespielt werden kann. Inhaltlich führt er euch auf die Schattenwelt Umbara, in der ihr einen Stoßtrupp anführt, um einen Verräter zu stellen. Das Besondere dabei ist die Umgebung, welche in einem fahrenden Zug stattfindet, in dem ihr euch immer weiter fortkämpfen müsst.

Sobald ihr erfolgreich den Flashpoint abgeschlossen habt, steht euch dieser fahrende Zug als neue mobile Festung zur Verfügung und kann nach Belieben auch dekoriert werden. Als weitere neue Option könnt ihr diesmal eure Gefährtin Senya Tirall erstmals individuell ausrüsten. Ebenso werden im Zuge des Updates auch weitere Klassen-Kampf-Updates und Verbesserungen implementiert. Als Einstimmung wurde eine Kurzgeschichte mit dem Titel Trading Scars veröffentlicht. Aktuell steht diese aber nur auf Englisch zur Verfügung.