Recore: Definitive Edition kurzzeitig im Microsoft-Store aufgetaucht

PC XOne

Nachdem es bereits im März durch einen USK-Eintrag erste Hinweise auf die „Definitive Edition“ von Recore (Testnote: 7.0) gab, hat Microsoft diese jetzt auch selbst kurzzeitig im Online-Store gelistet. Die Produktseite sollte wohl erst nach der Ankündigung auf der morgigen gamescom-Pressekonferenz zugänglich werden, weshalb der Eintrag inzwischen wieder offline genommen wurde. Die Infos wurden allerdings bereits durch Gematsu und andere Seiten im Netz verbreitet.

Die Definitive Edition von Recore wird demnach das Hauptspiel, den Zusatzinhalt „Eye of Obsidian“, sowie den fünften Begleiter „T8-NK Corebot“ umfassen und noch in diesem Monat, ab dem 29. August 2017 zum Preis von 19,99 US-Dollar / Euro im Handel erhältlich sein. Ein Packshot wurde ebenfalls schon geleakt. Zudem wurden in der Produktbeschreibung Grafikverbesserungen für die kommende Xbox One X (samt HDR-Support) versprochen.