Outcast - Second Contact: Das Gebiet Motazaar im neuen Video

PC XOne PS4

Mit dem fünften Clip aus der Adelpha-Videoserie hat Appeal die nächste Region vorgestellt, die ihr im kommenden Action-Adventure-Remake Outcast - Second Contact (im Anspielbericht) erkunden werdet. Diesmal handelt es sich um Motazaar, eine trockene, aus wenig Vegetation bestehende Bergregion, die von heißen Quellen und unterirdischen Lavaströmen beherrscht wird. Hier bauen Faé Rhâns Gefangene in den Minen das wertvolle Helidium ab.

Outcast - Second Contact soll noch in diesem Quartal für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es bisher zwar noch nicht, möglicherweise wird der Publisher Bigben Interactive aber im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln konkreter.