Uncharted: The Lost Legacy: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

PS4

In der kommenden Woche werden Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment die Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy (im Test) für die PS4 veröffentlichen. Passend zum nahenden Release haben die Macher nun den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf das Abenteuer rund um Chloe Frazer und Nadine Ross einstimmen soll. Den actionreichen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung zu Gemüte führen.

Auf dem offiziellen Playstation Blog wurde darüber hinaus eine Auswahl an Wallpapern zum Spiel für den Desktop, die Tablets und die Mobile-Geräte in der Ultra-HD-Auflösung (4K) zum Download bereitgestellt. Außerdem macht Sony noch einmal auf die Möglichkeit aufmerksam, während der gamescom in Köln in der Halle 7 mit Hilfe der Playstation App an der Uncharted-Schatzsuche teilzunehmen und täglich verschiedene Belohnungen, inklusive einer Indien-Rundreise für zwei Personen zu gewinnen. Folgt einfach dem Quellenlink.