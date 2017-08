GamersGlobal-Bundesliga-Tippspiel 2017/2018 gestartet

Der heutige Freitag ist für Fußball-Fans ein Festtag: Nach langer Dürreperiode gibt es mit dem Start der Bundesligasaison 2017/2018 endlich wieder regelmäßig Herren-Fußball auf höchstem Niveau zu erleben. Und wie es sich auf GamersGlobal gehört, wird auch dieses Fußballjahr vom (inoffiziellen) GamersGlobal-Bundesligatippspiel in seiner achten Auflage begleitet. Aufgrund der Vergesslichkeit des Veranstaltungsbeauftragten gibt es dieses Jahr jedoch eine kleine Änderung im Ablauf: Um für alle gleiche Chancen zu ermöglichen und allen Teilnehmern genug Zeit zum Einschreiben und Abgeben von Tipps zu geben, startet unser Tippspiel erst mit dem 2. Spieltag, der ab dem 25.8. stattfindet. Die Anmeldung und das Abgeben von Tipps sind natürlich dennoch ab sofort möglich.

Bevor wir zu den Teilnahme-Formalia kommen, wollen wir aber noch die besten Tipper der Saison 2016/2017 ehren. Den ersten Platz mit 549 Punkten und recht komfortablem Vorsprung sicherte sich unser User Old Lion. Auf Platz zwei folgt ihm Otorno mit 531 Punkte, der sich nur dank zweier Tagessiege gegenüber dem punktgleichen furbish, der "nur" einen geteilten Tagessieg für sich verbuchen konnte, durchsetzte. Euch dreien, wie aber auch allen anderen Teilnehmern, Glückwünsche zum Erreichten!

Fußballergebnisse richtig tippen beherrscht ihr so gut wie das kleine Einmaleins? Lasst euren Worten Taten folgen und nehmt in diesem Jahr an unserem Tippspiel teil. Surft dazu einfach auf www.kicktipp.de/ggbuli und meldet euch zur neuen Runde an (im Idealfall mit eurem GG-Usernamen, damit euch eure Konkurrenten auch erkennen). Das weitere Vorgehen ist simpel: An jedem Spieltag tippt ihr die Ergebnisse der einzelnen Partien und sammelt auf diese Weise sowie durch die Beantwortung von fünf Fragen Punkte. Wer nach den Relegationsspielen im Mai 2018 die meisten Zähler gesammelt hat, ist der Sieger und kann sich über Respekt und ewig währenden Ruhm freuen.

In unserem Forum findet ihr außerdem einen Thread, in dem weitere Informationen und Regeln festgehalten sind. Selbstverständlich ist dort auch Platz für Diskussionen sowie Freude und Trauer in Sieg und Niederlage. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahmen und wünschen allen Mittippern viel Spaß und Erfolg!