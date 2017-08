Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 4/2017

Seit gestern ist Retro Gamer 4/2017 am Kiosk – wie immer liefern wir euch einen kurzen Überblick zum Heftinhalt und haben Leseproben für euch.

Viele Abonnenten hatten ihren Retro Gamer 4/2017 bereits am Wochenende im Briefkasten, alle Anderen können das Heft seit gestern beim Zeitschriftenhändler finden. Drohen eure Kräfte beim Heben der 196 Seiten starken Ausgabe, rund 700 Gramm schwer, zu versagen? Wohnt ihr im tiefen Wald, und kein Kiosk traut sich in die Nähe, weil "die Wurzeln tief reichen"? Dann könnt ihr auch auf die digitale Variante zurückgreifen.

Die Highlights von Retro Gamer 4/2017

Leseprobe für alle sowie für Premium-User

Wir wussten dieses Mal nicht, welches Thema wir besser und titelwürdiger fanden:undstritten sich um die Ehre. Am Ende gewann letzteres, vor allem, weil wir eh sehr häufig Nintendo-Themen auf dem Cover haben – es ist eben der erfolgreichste Retro-Hersteller von Videospielen und -Konsolen.Aber auch sonst jagt ein Highlight das andere: Ihr wollt ganz weit zurück und mal im Detail die Entstehung vonanalysiert bekommen? Bitteschön. Ihr seid eher Kind der 90er und habt damals mit Genussgespielt? Hier, bitte.nie selbst gespielt, weil euch schon Teil 1 zu schwer war? Lest, was ihr verpasst habt. Natürlich kommen auch unsere Spieleveteranen wieder zu Wort, etwaundWie gewohnt, könnt ihr in den aktuellen Retro Gamer vorab reinschnuppern. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 16 Seiten:GamersGlobal-Premium-User erhalten sogar 26 Seiten, und zwar zusätzlich:Ihr findet die Premium-Leseprobe, wie auch das monatliche Premium PDF-Magazin, im Premium-Bereich eures Profils. So viel Premium, und das in einem einzigen Satz!Wer einabgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft bekommen. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser, dauerhaft beziehen.

Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens sechs Monaten aber kein GG-Abo mehr (oder natürlich noch nie), könnt ihr einmalig (!) ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro.