Assassin’s Creed Origins: Mehr Details zum Kampfsystem im neuen Video

Nach dem bereits umfangreichen Beitrag von IGN.com hat Ubisoft nun ein weiteres Video zum Kampfsystem von Assassin’s Creed Origins (Preview) veröffentlicht. In diesem beantwortet der Game Director Ashraf Ismail die Fragen der Fans und verrät weitere Details zu den Änderungen. Wie der Macher betont, wurde bei der Überarbeitung viel Wert auf Flexibilität und Dynamic im Kampf gelegt. So werdet ihr etwa in der Lage sein, jederzeit fließend zwischen euren Loadouts zu wechseln, um beispielsweise euren Gegner mit einem Nahkampfangriff zurückzuschleudern, um ihn dann anschließend mit einem Bogen aus der Distanz heraus zu erledigen.

Auch auf die verschiedenen Waffentypen wird in dem Clip nochmal ausführlich eingegangen. Wie es heißt, wird es etliche geben. So könnt ihr euch allein beim Bogen je nach Spielstil zwischen vier verschiedenen Typen entscheiden. Neben dem traditionellen Jägerbogen gibt es noch den Kriegsbogen, der mehrere Pfeile auf einmal abfeuern kann und im Spiel eine Art Shotgun darstellt, einen Kurzbogen, der schnelles Abfeuern mehrere Pfeile nacheinander ermöglicht und den Predator-Bogen, der präzise Schüsse auf weite Distanz erlaubt und als Ersatz für ein Sniper-Gewehr fungiert. Bei den Nahkampfwaffen könnt ihr auf diverse Schwerter, Schilde, Säbel, Äxte, Streitkolben, Speere und Stäbe zurückgreifen oder die Gegner mit Schlägen und Tritten attackieren. Im Verlauf des Videos werden auch einige Combos demonstriert: