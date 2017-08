Yakuza 6 am 20. März in Europa, Collector's Edition auch in Deutschland

PS4

In Japan ist Yakuza 6 - The Song of Life bereits seit 2016 im Handel erhältlich. Wie Sega nun bekannt gab, hat das Warten für Spieler in Europa am 20. März ein Ende. Dann nämlich erscheint das letzte Abenteuer von Hauptfigur Kazuma Kiryu auch hierzulande. Ab dem genannten Termin wird Yakuza 6 aber nicht bloß als Standard-Version verfügbar sein. Interessierte können auch als sogenannte “After Hours Premium Edition” erscheinen (siehe Teaserbild).

Die enthält neben dem Spiel auf Disc auch ein Artbook (Hardcover), zwei Bargläser mit der Drachentätowierung, die auch Held Kiryu auf dem Körper trägt sowie zwei dafür vorgesehenen Eiswürfel-Steinen sowie Untersetzern. Von dieser Edition wird es zudem eine limitierte Auflage geben, bei der das Artbook über eine Halterung für die Spieledisc verfügt. Einen Preis für die Sammlerausgabe nannte Sega noch nicht.

Yakuza 6 spielt einige Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Kiryu ist gerade aus der Haft entlassen worden und findet heraus, dass seine Leihmutter-Tochter Haruka verschwunden ist. Doch er findet noch anderes Dinge heraus, die sich in den Jahren seiner Abwesenheit verändert haben. Unter dieser News könnt ihr euch noch einen frischen Trailer zu Yakuza 6 anschauen.