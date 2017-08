PC XOne PS4

Das hauseigene Ersatzteillager. Nur für Mieter zugänglich.

Künstliche Augen

Diesem Herrn geht es nicht gut. Er benötigt unsere Hilfe.

Ist es ein Horrorspiel?

Die Gedankensequenzen sind nichts für schwache Nerven.

Technik und Fazit

Psychothriller

Einzelspieler

Nur für Erwachsene mit starken Nerven

Preis am 19.8.2017: 35,99 Euro (auch für PC und Xbox One)

In einem Satz: Wer Layers of Fear mochte, wird Observer lieben

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das polnische Entwicklerstudio Bloober Team () meldet sich zurück und veröffentlicht miteinen Kriminalthriller, der im dystopischen Krakau des Jahres 2084 spielt. Die zurückliegende Nanophage hat viele Opfer gefordert. Die, die überlebt haben, wenden sich den Drogen, der virtuellen Realität und ihren neuronalen Implantaten zu. Warum? Um sich vor der neuen Realität abzuschotten, die von der regierenden Chiron Corporation überwacht wird. Wir haben die Ermittlungen aufgenommen und überprüfen, inwieweit der Horror im Spiel Einzug hält, warum wir uns an einen Drogentrip erinnert fühlen und wasmit all dem zu tun hat.In Obersever schlüpfen wir in die Rolle von Daniel "Dan" Lazarski, einem Elite-Detective der Polizei, der in der Sondereinheit der sogenannten Observer ermittelt. Die Observer, also Beobachter, erhielten ihren Namen aufgrund der speziellen Fähigkeit, sich in die Gedanken und das Gedächtnis anderer Menschen zu hacken und deren Erinnerungen erneut zu durchleben und eben zu beobachten.Eine mysteriöse Nachricht unseres Sohnes Adam, der sich vor Jahren von uns abwendete und seitdem keinen Kontakt mehr pflegte, verschlägt uns in die Slums von Krakau, genauer gesagt in einen mehrstöckigen Wohnkomplex der niederen Klasse C, um nach ihm zu suchen. Die Behausung entpuppt sich allerdings nicht als Unterkunft, sondern als Tatort eines Mordes. Die Leiche, die wir vorfinden, wurde enthauptet und macht es somit unmöglich, uns in die letzten Momente des Toten zu hacken. Zu allem Überfluss schottet sich das Haus aufgrund eines technischen Defekts hermetisch ab, sodass wir weder Hilfe rufen noch das Bauwerk irgendwie verlassen können.Da wir zudem nicht sicher sein können, dass es sich bei dem Kopflosen um unseren Sohn handelt, beginnen wir, den Tatort nach Hinweisen zu untersuchen. Zum Glück verfügen wir als Observer über ein künstliches Auge, dass es uns erlaubt, die Umgebung nach organischen und elektronischen Unregelmäßigkeiten zu scannen und anschließend zu untersuchen. Nach einigen Hinweisen entdecken wir dann eine Spur, der wir nachgehen und die uns nach und nach durch das Wohnhaus und zur Lösung des Falles führt.Dabei ist echte Detektivarbeit gefragt, wir klopfen an Türen, unterhalten uns via Intercom mit den Bewohnern und befragen sie zu irgendwelchen Auffälligkeiten. Wir notieren uns Hinweise und erweitern so unser Wissen über das Verbrechen. Dabei lernen wir so manche skurrile Gestalten kennen, die aufgrund ihrer zunehmenden Isolation kaum noch zurechnungsfähig sind und Hilfe dringend nötig hätten. Im Zuge der Untersuchungen stoßen wir dann auch recht schnell auf ein weiteres Opfer, dass uns mit letzter Kraft die Erlaubnis erteilt, dass wir uns in dessen Kopf einklinken dürfen, um den Tathergang zu rekonstruieren.Was nun folgt, ist der wahre Horrortrip. In die Psyche oder die Gedanken eines Menschen einzusteigen und dort herumzuspazieren, ist eh schon schwer vorstellbar. Aber wie Bloober das gelöst hat, ist einfach fabelhaft. Wir springen durch die Gedanken, finden uns im Sekundentakt in neuen Situationen wieder, hören Stimmen, Geräusche, "spüren etwas" im Rücken, drehen uns um und befinden uns wieder in einem anderen Gedankenfetzen. Untermalt ist das Ganze von einer kreischenden Soundkulisse, die uns keinen Moment durchatmen lässt. Nachdem wir endlich den Täter identifizieren können, endet der Trip. Wir werfen eine Pille zur Beruhigung ein und stellen uns den weiteren Aufgaben, die uns in immer tiefere Abgründe führen.Observer wird zwar als Horrorspiel beworben, ist es in dem Sinne aber nicht. Wir müssen keine Zombies metzeln, keine Vampire pfählen oder sonstige Ausgeburten der Hölle bekämpfen. Was wir erleben ist eher eine Art Psychoterror, der uns dauernd entgegen schlägt. Die Enge des Wohnhauses, mit den verwinkelten Gängen und den schier unendlichen Etagen, gefüllt mit allerhand Wahnsinnigen, die in ihren Wohnungen hausen und fernab der Realität in ihrer eigenen Welt leben, sind die eigentlichen Gegner im Spiel. Die Schwere, die auf die Atmosphäre drückt, ist nahezu spürbar und wunderbar visuell, zum Beispiel aufgrund der tristen, vermüllten oder zerstörten Wohnungen, umgesetzt.Als klassisches Spiel würden wir Observer dennoch nicht bezeichnen. Klar, wir scannen zwar die Umgebung und führen Gespräche, in dessen Verlauf wir einige Antworten auswählen, aber wirklich spielen tun wir nicht. Das tut dem Erlebnis, das wir durchleben, aber keinen Abbruch. Die Spannung bleibt, trotz des Mangels einer offensichtlichen Bedrohungen, zu jederzeit nervenzerreißend und hält uns bis zum Ende auf Trab. Hinzu kommt eine gute Geschichte, die ohne große Umwege erzählt wird und durchaus zu begeistern weiß, zumal sie sich durchgehend an das große Vorbildvon Orson Welles anlehnt, der seinerzeit ein ähnliches Szenario zu Papier brachte.Technisch ist der Titel solide und liebevoll umgesetzt. Die Kleinigkeiten, die überall herumstehen, sind alle authentisch designt; ebenso die Synchronisation, in der) die Hauptrolle spricht. Alle Texte im Spiel wurden aber ins Deutsche übersetzt und das gesprochene Wort untertitelt.Observer ist nichts für schwache Nerven, aber auch kein waschechter Ableger des Genres. Wer hier Metzelorgien oder sonstiges erwartet, wird bitter enttäuscht werden. Vielmehr erhalten Fans des Psychothrillers hier eine besondere Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen. Nicht selten blieben wir am Ende eines Trips mit einer gewissen Leere zurück, die uns einige Minuten lang in die Pause schalten ließ, um das Erlebte zu verarbeiten.