Darauf freuen wir uns im... September

Die GG-Redakteure verraten euch, auf was sie sich im September freuen, der reich an Neuveröffentlichungen ist und noch ganz andere Highlights zu bieten hat.

Mick Schnelle

[FILME/SERIEN] Ich gebe es zu, ich habe die siebte Staffel von Game of Thrones immer noch nicht durch. Aber im September schaffe ich das endlich und wage mich danach an Westworld und The Last Ship. Mal gucken, ob da die neueste Staffel kommt, bevor mein Probeabo ausläuft. Im Kino ist gerade völlig Ebbe für mich, also freue ich mich auf die Vorfreude zu Borg vs. McEnroe, das ja wohl im Oktober startet.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Gerade erst angefangen: Die neueste Xcom 2-Erweiterung War of the Chosen. Worauf ich dabei warte? Nun, auf zumindest einen Patch, der die Fehler, die mir binnen zwei Stunden aufgefallen sind, beseitigt. Etwa Cutscenes, die hängenbleiben und dann plötzlich abbrechen. Oder gelegentliche Abstürze mitten in den Missionen. Dazu noch reichlich Kleinkram. Und, man wir es nicht glauben, versuche ich mich mal wieder an einem MMORPG. Path of Fire, der neuesten Erweiterung zu Guild Wars 2. Immerhin, endlich Reittiere…



[SONSTIGES] Für Sonstiges wird nicht so ganz doll viel Zeit sein. Plane einen ausgedehnten Ausflug an den Chiemsee, so ganz ohne all das, was mir hier den Alltag versüßt. Dafür mit etwas anderem. Also richtigen Menschen und –innen, dazu Alpen und etwas, das die anderen „Bewegung“ nennen. Werde mich davon mal überraschen lassen. Und dann natürlich die Bundestagswahl, wo ich auf einen phänomenalen Sieg der MSP (Mick Schnelle Partei) hoffe.





Jörg Langer

[FILME/SERIEN]Nachdem ich den Sky-Ticket-Einstiegsdeal (effektiv 2€ für zwei Monate) genutzt habe, um die neuste-Staffel anzusehen – die siebte Episode war noch mal richtig gut, jetzt heißt es warten –, habe ich dadurch auch endlich mal inreingeschaut. Hat mir auf Anhieb gefallen, und könnte mir die eine oder andere freie halbe Stunde im Sepember versüßen (die Folgen sind immer nur so 25 Minuten lang, was ich nach den gut einstündigen GoT-Folgen gar nicht schlecht finde). An Filmen interessiert mich leidlich, wobei ichals interessesteigernd,als interessesenkend einberechne. Will heißen: Ich warte gerne auf die eine oder andere Rezension zu der Buchverfilmung, und entscheide dann, ob ich reingehe.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich immer noch auf Martin Lisickis Brettspieltest zu(und danke hier ausdrücklich Kriesing, um dessen Exemplar es sind handelt, und der noch immer nicht die Polizei geschickt hat, um es zurückzuholen). Auf der Gamescom meinte Martin, dass er nur noch eine Partie brauche, um darüber zu berichten. Bei den Computerspielen ist es ganz klar, für das mein Herz schlägt, auch wenn ich vermutlich wegen einer gewissen Lustreise nicht den Haupttester werde geben können. Als alter Textadventure-Fan bin ich aufvongespannt, wobei das eher ein Fall für die Spieleveteranen werden dürfte. Weiterspielen möchte ich außerdem– komisch, ich dachte, mein Test hätte Mick abgeschreckt? Bugs und Abstürze sind mir keine untergekommen.[SONSTIGES] Ganz klar: Die TGS/Tokio-Doku wird mich im September am meisten beschäftigen. Noch drei "Updates", dann geht es los. Ich weiß nicht, warum ich mich auf eine gute Woche Schlaflosigkeit so freue, gefolgt von tagelanger Nachbereitung (Videoauswahl, Doku-Konzeption und Vertonung) zurück zu Hause. Ach doch, ich weiß es: Weil ich von Tokio fasziniert bin und mir der Trubel Spaß machen wird. Und weil ich, ganz im Stile japanischer Touristen, erst zuhause am Schneiderechner so richtig merken werde, was ich eigentlich erlebt habe...

Karsten Scholz

[FILME/ SERIEN] Während mir das Kinoprogramm im September nur ein müdes Gähnen entlockt – einzig Es interessiert mich –, weiß ich an der Serienfront gar nicht, wo ich zuerst hinzielen soll. Da Staffel 7 von Game of Thrones bereits durch ist, sind als Nächstes wohl Westworld, Marvel Defenders, Der Nebel und die zweite Staffel von Preacher an der Reihe.

[SPIELE/ BRETTSPIELE] Im September wird mir auf keinen Fall langweilig, das steht fest. Das liegt in den ersten Tagen vor allem an World of Warcraft, das am Mittwoch Patch 7.3 und damit genug Inhalte für die nächsten Wochen spendiert bekommen hat. Spannend finde ich aber auch die Path of Fire-Erweiterung für Guild Wars 2, die unter anderem Reittiere, Elite-Spezialisierungen für alle Klassen sowie das neue Story-Kapitel im Gepäck haben wird.



Zeit freischaufeln möchte ich mir zudem für Divinity - Original Sin 2. Bisher habe ich es vermieden, mehr als nur ein paar Minuten reinzuschauen, damit ich die Release-Fassung ohne Vorkenntnisse genießen kann. Der erste Teil hat mich über 100 Stunden blendend unterhalten, warum sollte das beim Nachfolger anders sein?



Fest steht darüber hinaus bereits jetzt, dass NBA2K18 in einem fließenden Wechsel die Rolle von NBA2K17 als die am meisten gespielte Sport-Simulation bei mir zu Hause übernehmen wird - das funktioniert seit Jahren blendend. Oh, und dann bekommen wir Ende September ja auch noch Nachwuchs. Wir nennen ihn liebevoll SNES Mini, haben schon einen passenden Platz entstaubt und können es kaum erwarten, unsere Kindheit für ein paar Stunden wieder aufleben zu lassen.





Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] Im September will ich endlich malstarten. Ich habe bislang ja (fast) nur Positives über die Serie gehört, aber irgendwie bin ich neben all den anderen Serien bislang nicht dazu gekommen, die Reihe in Angriff zu nehmen. Ob es mir gelingt? Man wird sehen. Genügend Alternativen gäbe in jedem Fall.s, die zweite Staffel von... wer denkt sich eigentlich all diese großartigen oder (soweit noch nicht begonnen) vielversprechenden TV-Serien aus?

[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich im September natürlich am meisten auf Mini-SNES von Nintendo! Das Lustige (oder vielleicht auch das Traurige) ist, dass ich mich damals schon genauso sehr auf die Mini-Variante des NES gefreut habe, aber mein privates Exemplar bis heute nicht ein einziges Mal an den Fernseher angeschlossen habe. Aber beim Mini-SNES habe ich das Gefühl, dass es mir damit anders gehen wird. Denn im Gegensatz zum NES, das ich damals nebst einigen Spielen auch selbst besessen habe, kenne ich das SNES (einhergehend mit großem Neid auf deren Besitzer) nur vom Zocken bei Freunden.



Und noch mehr Vorfreude ist nach dem Anspielen vor einger Zeit bei Metroid - Samus Returns angesagt. Ich habe das Gameboy-Original nie in Gänze gespielt – und bislang spricht nicht bloß vieles, sondern alles dafür, dass das umfassend erneuerte und erweitere Remake des zweiten Metroid-Teils gleich in zweifacher Hinsicht eine perfekte Gelegenheit bietet. Zum einen, um den verwaisten 3DS endlich mal wieder generell in Betrieb zu nehmen und vor allem, um einen echten Klassiker des Metroidvania-Genres in einer, meinem Eindruck nach, vorbildlichen Neuauflage endlich in komplettem Umfang zu genießen.

[SONSTIGES] Ich freue mich natürlich insbesondere auf die Tokyo Game Show 2017 – schließlich ist der Chef dann eine ganze Woche nicht im Büro...





Christoph Vent

Thomas Schmitz

[FILME/ SERIEN] Durch meine Vertragsverlängerung mit Sky im letzten Monat habe ich nun Zugriff auf die sogenannten Box Sets und kann endlich mal einige bisher ausgelassene HBO-Serien in ihrer Gänze angehen. Auf meiner Liste stehen unter anderemund, doch als erstes werden auf jeden Fall diegeschaut, auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob es mich am Ende packen wird. Viel Zeit für weitere Serien oder Filme dürfte da eigentlich nicht bleiben, aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem, ein wenig Twin Peaks (die erste Staffel) einzuschieben. Das hatte ich damals zwar irgendwann begonnen, war dann aber irgendwann rausgekommen und schiebe es seitdem vor mir her.[SPIELE/ BRETTSPIELE] Spätestens seit dem Anspielen auf der Gamescom steht für mich fest: Mein Spiele-Highlight im September wird das. Selbst hatte ich lange Zeit kein Super Nintendo besessen, erst vor etwas mehr als zehn Jahren bekam ich von meinem Bruder eines zu Weihnachten geschenkt. Trotzdem habe ich damals so gut wie jeden Nachmittag Super Mario World, Mario Kart oder Street Fighter 2 gezockt – so ist das halt, wenn die Eltern der besten Freundin berufstätig sind und einen nicht zum Spielen nach draußen schicken können. Die meisten der Spiele kenne ich zwar schon, aber es sind auch einige Perlen wie Castlevania 4 oder Super Mario RPG dabei, die mir bisher entgangen sind.Ansonsten freue ich mich vor allem auf, und auch das Duell zwischenundkönnte dieses Jahr wieder spannend werden. Am Konami-Kick gefällt mir insbesondere die reduzierte Spielgeschwindigkeit, EA hingegen punktet alleine schon mit der Fortsetzung des Story-Modus.[SONSTIGES] Im September findet in München traditionell das Oktoberfest statt. Und während man mich mit Karneval und der zugehörigen Musik wirklich jagen kann, besuchte ich das bayrische Gegenstück schon vor meinem Umzug nach Bayern immer sehr gerne. Besonders freue ich mich aber darüber, dass wir auch dieses Jahr wieder passend zur Wiesn Besuch von Freunden kriegen – zwei der drei Wochenenden ist unsere Couch aktuell schon ausgebucht.[FILME/SERIEN] Nachdem die aktuellsten Staffeln vonundvorbei sind, kommt im September wieder ordentlich Seriennachschub, der das Zeitmanagement über den Haufen wirft und den Festplattenrekorder zum Platzen bringt. So startet direkt am 1. September die vierte Staffel der brillanten britischen Krimiserieüber die Arbeit einer internen Polizeiermittlungseinheit exklusiv bei Amazon, während die ersten drei Staffeln noch exklusiv bei ZDF neo zu sehen waren. Der Sender hat britische Krimiserien aber nicht aufgegeben, am 3. September startet dort, die in England bereits 2013 produziert wurde und die Vorgeschichte der-Reihe darstellt (die mir ehrlicherweise nichts sagt).Historisch und opulent wird es dafür ab dem 11. September bei RTL Passion. Der über Sky empfangbare Sender überträgt die dritte Staffel der-Serie, die auf-Saga (hallo, Mick!) beruht. Die Bücher habe ich nie gelesen und ja, es ist schon schnulzig – aber fantastisch ausgestattet und sehr gut erzählt. Am gleichen Tag läuft bei Skyan, eine mitundsehr prominent besetzte Serie über die US-Porno-Industrie in den 70er-Jahren. Und zu guter Letzt stellt Amazon Prime ab dem 15. September die deutsche Fassung vononline. In der Serie mitundgeht es um ein Hollywood-Studio in den 1930er-Jahren.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Und dann soll es ja auch noch neue Spiele geben: Ende September entscheide ich dann wieder, ob ich mir dieses Jahr PES 2018 (Release 14. September) zulege, wie in den vergangenen beiden Jahren, oder FIFA 18 (Release 29. September), wie in den Jahren zuvor. Wie ich das entscheide? Ich bin da ganz nüchtern: Das Teil mit den höheren Wertungen landet im Regal. Der Konkurrent muss ein Jahr warten.



[SONSTIGES] Am 7. September endlich der neueste Roman des großartigen Sven Regener. Wiener Straße ist erneut im Berlin der 80er Jahre und damit im Kosmos von Frank Lehmann und Co. angesiedelt. Herrlich! Wunderbar kombinieren könnte ich das mit der Musik von The National, deren neues Album Sleep Well Beast einen Tag später auf den Markt kommt.