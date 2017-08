Black Mirror: Fünf Fragen zum Adventure-Neustart an Jan Theysen

GamersGlobal: Ihr habt für den damaligen Publisher dtp nach der Übernahme der Markenrechte von Future Games am Prototyp von Black Mirror 2 gearbeitet. Steckt noch ein Teil des damaligen Konzepts in euren kommenden Black-Mirror-Spiel oder habt ihr alles von Grund auf neu konzipiert?

Jan Theysen: Das, was wir damals konzipiert, geschrieben und designed haben, ist ja als Black Mirror 2 veröffentlicht worden. Davon könnten wir also nichts wiederverwenden, selbst wenn wir wollten. Es war aber ohnehin der Plan, einen kompletten Neustart der Black Mirror Serie zu machen. Wir haben bewusst auf keine bekannten Figuren oder Orte zurückgegriffen.



GamersGlobal: Black Mirror soll bereits am 28. November erscheinen. Weshalb diese relativ kurzfristige Ankündigung?



Jan Theyen: THQ Nordic wollte den Zeitraum zwischen Ankündigung und Release bewusst kurz halten, damit das Spiel noch frisch im Gedächtnis der Spieler ist, wenn es herauskommt.



GamerGlobal: Ihr habt unter anderem in spielerischer Hinsicht "mehr Freiheiten" in Aussicht gestellt, als klassische Point-and-Click-Adventures bieten. Fallen im Zuge dessen auch klassische Rätsel eurem Spielkonzept zumindest weitestgehend zum Opfer?



Jan Theysen: Wir haben eine ganze Reihe klassischer Adventures entwickelt und mussten uns – wie andere auch – eingestehen, dass stark rätsellastige Adventures bei vielen Spielern nicht mehr angesagt zu sein scheinen. Black Mirror fokussiert sich daher stärker auf die Atmosphäre und die Geschichte und bietet weniger Rätsel als unsere klassichen Adventures.



GamersGlobal: Setzt ihr in Black Mirror einmal mehr auf die Unity-3D-Engine oder schwenkt ihr um?



Jan Theysen: Wir setzen auf Unity und unsere eigenen, bewährten Tools.



GamersGlobal: Die Story soll auch ohne Kenntnisse der Vorgänger verständlich sein. Wird es für Fans der Reihe dennoch Bezugspunkte oder Anspielungen geben, die für sie in irgendeiner Form einen Mehrwert darstellen?



Jan Theysen: Vorgabe vom Publisher war neben dem geänderten Gameplay-Fokus, dass es ein kompletter Neustart der Serie sein sollte. Die alte Trilogie hatte ihre Geschichte und hat sie zu Ende erzählt. Natürlich finden sich viele grundsätzliche Elemente der Serie – das dunkle Familiengeheimnis, das Schloss und so weiter – auch in unserem Spiel wieder, es ist immer noch ein Black-Mirror-Spiel. Aber die Geschichte steht völlig losgelöst, es gibt keine Kameo-Auftritte oder etwas in der Art. Stattdessen eine völlig neue Familie mit einem neuen, düsteren Geheimnis.