Xbox One X: Details zur Vorbestellung am kommenden Sonntag

XOne

Nachdem Microsoft dieses Jahr im Zuge seiner E3-Pressekonferenz seine neue und leistungsstärkere Konsole Xbox One X der Öffentlichkeit vorstellte und auch die Specs und den Preis verriet, sollen nun am kommenden Sonntag, den 20. August, auch Details zur Vorbestellung des System bekanntgegeben werden. Dies hat Microsoft via Twitter verkündet.

Wie es heißt, werden die Infos dazu nach der geplanten Pressekonferenz im Rahmen der gamescom veröffentlicht. Das von Games Communications Manager Maxi Graeff (@GMaxee) und Xbox Social Marketing Manager Graeme Boyd (@AceyBongos) geführte Briefing des Redmonder Herstellers startet um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird für die Zuschauer zuhause auch via Livestream über mixer.com übertragen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird zeitgleich mit der Bekanntgabe der Infos auch die Vorbestellungsphase beginnen.