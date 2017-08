Das neueste Retro Gamer-Heft ( Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 4/2017 ) bietet mit seinen 196 Seiten inklusive ausführlichen Artikeln überund vielem mehr auch für Wochen Lesestoff. Aber falls ihr es doch schon verschlungen habt, haben wir für euch noch anderes lesenswertes Material fürs Wochenende rausgesucht. In den Artikeln unserer heutigen Lesetipps geht es um Steam-Sales (und warum diese sich für Entwickler lohnen) sowie um die Spiele von. Obendrauf gibt es noch einen speziellen Messe-Führer für die Gamescom und natürlich wie immer ein Video.Spiegel.de am 7. August, Markus BöhmDank Steam-Sales, Humble-Bundles und Co sind Spiele heute oft zum Schleuderpreis erhältlich. Warum es sich für Entwickler trotzdem lohnen kann, ihre Titel in den Angeboten zu integrieren, erklärtin diesem Beitrag. So kommt durch die Sales oft ein Peak in den Verkäufen zustande. Außerdem sind die Sales PR-strategisch hilfreich: "Oder wenn die Entwickler die Neugier der Spieler auf ein kommendes Spiel wecken wollen: Im letzten Steam Sale bekam man "Mordors Schatten" wohl nur so günstig, weil diesen Herbst eine Fortsetzung ansteht (die in Spieleforen gerade wegen optionaler Mikrotransaktionen kritisiert wird)."Fried-Phoenix.de am 17. August, GuddyEinen Gamescom-Ratgeber der etwas anderen Art präsentiert euchauf ihrem Blog Fried Phoenix. Er enthält Tipps für Messe-Besucher, für "Journalisten" und für Journalisten. Zweiteren rät sie: "Das Presseticket ist mehr als nur eine Eintrittskarte! Es ist eine Auszeichnung, eine Trophäe, die ganz ohne das Erlegen eines majestätischen Tieres auskommt! Trage sie mit Stolz. Immer. [...] Poste Selfies mit dir und dem Presseticket Wochen vor der Messe. Du und das Ticket vor dem PC. Du und das Ticket beim gemeinsamen Bad mit Kerzenschein. Du und dein Ticket in inniger Umarmung vor den Niagarafällen."Haywiremag.com am 23. Juli, Taylor Hidalgo (Englisch)von Haywiremag untersucht in dieser Kolumne die Grenze zwischen Spiel und Film am Beispiel von David Cage (). Unter Bezugnahme auf einen Artikel von, den wir in dieser Rubrik vor einigen Wochen verlinkt haben , kommt Taylor zu dem Schluss, dass Cage als Filme-Macher vielleicht besser aufgehoben wäre, dass der Spielelandschaft ohne ihn aber etwas fehlen würde: "Jedes Mal, wenn er den Spieler in einen seiner Filme wirft, beschwört er ein philosophisches Wrestling-Match der Definitionen und Limitierungen dessen herauf, was ein Spiel sein kann."Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar! Dieses Mal bedanken wir uns bei den GG-Usern kdoubleu und Jürgen -ZG-