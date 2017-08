GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x Adventures of Bertram Fiddle für PC

PC iOS MacOS

Euch dürstet es nach einem unterhaltsamen Point-and-Click-Adventure? Eins mit britischem Humor und sympathischer Hauptfigur? Dann macht doch einfach bei unserer Blitzaktion zumit. Das Indie-Adventure mit Unterstützung von Deck13 geht am 24. August mitbereits in die zweite Runde – im unserem Indie-Check erfahrt ihr schon bald mehr zum Spiel. Aber ihr wollt sicherlich schon mal ins Abenteuer hineinschnuppern, oder? Dann haben wir genau das richtige für euch. In unserer Blitzaktion können nämlich zwei von euch je einen Steamcode fürgewinnen.Alles, was ihr für eure Gewinnchance tun müsst, ist einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 20. August 2017 um 23:59 Uhr tun, um im Lostopf zu landen.Im Lostopf, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der Steamcodes an die drei Gewinner erfolgt, da wir am Montag auf der Fahrt nach Köln zur gamescom befinden, möglicherweise erst am späten Montagnachmittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!