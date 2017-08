Underworld Ascendant: Vertriebspartner gefunden // Neues Teaser-Video

PC

OtherSide Entertainment hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass ihr kommendes Spiel Underworld Ascendant vom Publisher 505 Games veröffentlicht werden wird. 505 Games ist für Spiele wie Payday 2, Portal Knights und Brothers – A Tale of Two Sons bekannt und übernimmt den weltweiten Vertrieb. Zu OtherSide Entertainment gehören die bekannten Entwickler Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief) und Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey).

Das Spiel setzt die Ultima-Underworld-Reihe fort und wird dabei in einem modernen Gewand präsentiert. Ursprünglich auf Kickstarter finanziert, konnten am Ende zirka 850.000 US-Dollar für die Entwicklung gesammelt werden. Erscheinen soll das Spiel in der zweiten Jahreshälfte 2018. Einen ersten Eindruck könnt ihr dem Video unter dieser News entnehmen, welches neue Bewegtbilder aus dem Spiel präsentiert.