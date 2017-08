We Happy Few: Survival-Action erhält Release-Termin, auch für PS4

PC XOne PS4 Linux MacOS

Mit der ursprünglichen Early-Access-Version, die bei uns einen sehr zwiespältigen Eindruck hinterließ, hat We Happy Few nicht mehr allzu viel zu tun. Denn als Reaktion auf das Spieler-Feedback hat Contrast-Entwickler Compulsion Games teils gravierende Änderungen am via Kickstarter finanzierten Spiel vorgenommen.

Nachdem der Titel nun mehr als ein Jahr in den Early-Access-Programmen von Steam und auf Xbox One verbracht hat, steht nun auch ein finaler Release-Termin fest. Konkret soll es laut des kanadischen Indie-Studios am 13. April 2018 soweit sein, bis die finale Fassung auch auf Disc ihren Weg in die Händlerregale schafft. Dabei arbeitet Compulsion mit dem Publishing-Label von Gearbox Software zusammen. Für den Fall, dass ihr abergläubig seid: ja, es handelt sich tatsächlich um einen Freitag den Dreizehnten.

Aber das ist noch nicht alles. Denn anders als bislang angekündigt wird We Happy Few zum genannten Termin auch für PlayStation 4 erscheinen.