Sonic Mania: Sega plant keine DLCs

PC Switch XOne PS4

Wie Takashi Iizuka, Chef von Segas Sonic-Team, in einem Interview mit der japanischen Zeitschrift Gamer mitteilte, habe Sega nicht vor, in irgendeiner Art und Weise DLCs für das kürzlich für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichte Sonic Mania (hier geht es zum PSN-Check von Sonic Mania) zu veröffentlichen.

Da Sonic Mania ein in sich geschlossenes Abenteuer darstellt, seien lediglich Updates bezüglich kleinerer Fehler und der Performance geplant. Wann und in welchem Umfang diese erscheinen, ließ er jedoch offen. Die PC-Version des vielfach gelobten neuen Abenteuers des blauen Igels erscheint am 29. August 2017.