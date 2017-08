Nidhogg 2: GG-User Live-Event auf Youtube // Update: Mitschnitt jetzt verfügbar

PC PS4 MacOS

Update vom 21.08.2017:

Der am 17.08.2017 live auf Youtube durchgeführte Zweikampf zwischen den GG-Usern Sothi und Vampiro ist jetzt als Mitschnitt auf Youtube und direkt unter dieser News verfügbar.

Ursprüngliche News vom 17.08.2017:

Zu dem kürzlich erschienenen Actionspiel Niddhog 2 (zum Indie-Check von Niddhog 2) veranstalten die GG-User Alex aka Sothi und Benni aka Vampiro heute um 20:30 Uhr einen Live-Event auf Youtube. Die beiden Kombattanten treten in allen 10 Levels gegeneinander an. Dabei hat Alex in seinem Angetestet-Video die Durchspielzeit im Singleplayer auf beachtliche 22 Minuten gesenkt.

Die Aktion erfolgt im Rahmen der nunmehr endlich fortgesetzten Reihe Sothi vs. Vampiro, in der es bislang nach einer Partie Stronghold Crusader 2 (das Rückspiel steht noch aus) 1:0 für Alex steht. Den Link zum heutigen Live-Event findet ihr in den Quellen dieser News.