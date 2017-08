Crackdown 3: Release erst Anfang 2018

PC XOne

Das kommende Open-World-Actionspiel Crackdown 3 wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Ursprünglich sollte der Titel am 7. November 2017 für den PC (Windows 10) und die Xbox One veröffentlicht werden, doch nun wurde der Release auf Anfang des kommenden Jahres verschoben. Shannon Loftis, General Manager von Microsoft Studios Publishing, hat die Verschiebung gegenüber Polygon mit folgenden Worten begründet:

Crackdown 3 ist ein ungemein ambitionierter Titel und wir wollen sicherstellen, dass wir in jedem Teil des Spiels, sei es die Kampagne, der Koop- oder unser Multiplayer-Modus „Wrecking Zone“, das richtige Spielerlebnis liefern. Die richtige Balance zwischen allen drei Modi ist sehr wichtig und wir werden die zusätzliche Zeit dazu nutzen, diese zu gewährleisten.

Wann der Titel konkret auf den Markt kommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt, einen neuen Termin wollte der Publisher vorerst noch nicht nennen.