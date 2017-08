The Fall of the Dungeon Guardians: Versions-Upgrade zur "Enhanced Edition"

PC Linux MacOS

Wie Entwickler Mana Games kürzlich auf Steam bekanntgab, wurde The Fall of the Dungeon Guardians mit dem zuletzt veröffentlichten Build V1.0i insgesamt soweit verbessert, dass ihr Spiel nun den Zusatz "Enhanced Edition" im Titel trägt. Seit dem Release im November 2015 wurde der Dungeon-Crawler von dem Entwicklerstudio kontinuierlich gepflegt und mit mehreren Inhalts-Updates/Patches versehen, die neben generellem Bugfixing und der Optik auch die Bedienung der Benutzeroberfläche verbesserten und neue Gameplay-Features ins Spiel brachten. Ebenso wurde eine Mini-Map implementiert, darüber hinaus wurden zusätzliche Einstellungs-Optionen zur Verfügung gestellt, die Auswirkungen auf die persönliche Spielerfahrung beinhalten.

Während The Fall of the Dungeon Guardians das traditionelle Gameplay typischer 3D-Dungeon-Crawler an sich beibehält, geht es beim Kampf-System jedoch andere Wege: Während der zahlreichen Gefechte benutzt ihr für eure maximal vierköpfige Wächter-Party ein Tank/Damage-Dealer/Healer/-System, das am ehesten mit dem eines klassischen MMO's vergleichbar ist und euch im Kampf vor so manche Herausforderung stellt. Stosst ihr im Verlies auf einen besonders starken Elite-Gegner, ist es ratsam, das Echtzeit-Kampfsystem stark zu verlangsamen beziehungsweise zu pausieren. So könnt ihr mit eurer Gruppe taktischer vorgehen und getimte Kombos aus Zaubern und Fähigkeiten auslösen, die zum Beispiel die mächtigen Angriffe euer Widersacher unterbinden sollen. Wie das Ganze in Bewegtbildern aussieht, könnt ihr euch im Gameplay-Video unter diesen Newszeilen anschauen. Aufgrund dieses besonderen Spiel-Features ist zwar die generelle Klassenwahl bei der Aufstellung eurer Party vorgegeben, Freiraum bei der Charaktererstellung- beziehungweise Entwicklung habt ihr trotzdem: Ihr könnt jeden eurer Wächter aus drei verschiedenen Unterklassen auswählen, die jeweils einen eigenen Fertigkeitenbaum mitbringen, mit denen ihr im Laufe des Abenteuers immer mächtiger werdet.

The Fall of the Dungeon Guardians ist für PC, MacOS und Linux auf Steam digital erhältlich und kostet noch bis zum 21. August aktuell reduziert 4,99 Euro, danach wird wieder der Standard-Preis von 19,99 Euro beim Kauf fällig.