Sony gibt sein Lineup für die gamescom 2017 bekannt

Wenige Tage vor dem Beginn der gamescom in Köln (22. bis 26. August) hat Sony sein komplettes Lineup für das Event bekanntgegeben. Demnach können sich die Besucher auf zahlreiche Spiele-Highlights für die PS4 und Playstation VR freuen, die sie am Sony-Stand in Halle 7 an über 400 Spielstationen ausprobieren werden können. Unter anderem werden dort Titel, wie Uncharted: The Lost Legacy (im E3-Bericht), Gran Turismo Sport (Preview), Detroit - Become Human, Destiny 2 (im Anspielbericht) und Monster Hunter - World (Preview) spielbar sein. Das komplette Lineup von Sony könnt ihr weiter unten einsehen:

Versprochen werden darüber hinaus spannende Wettkämpfe auf der „bisher größten eSports-Bühne“ mit den „Playstation Masters“ als Highlight in den letzten beiden Messetagen (Freitag und Samstag), die für die Zuschauer daheim via Twitch Live übertragen werden. Nutzer der Playstation-App werden darüber hinaus an der großen Uncharted-Schatzsuche teilnehmen können und bekommen dabei die Chance täglich einen exklusiven Hauptpreis zu gewinnen.

PS4: First-Party-Games:

Detroit - Become Human

Frantics

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen)

Hidden Agenda

That's You!

Uncharted: The Lost Legacy

Wissen ist Macht

PS4: Third-Party-Games:

Playstation-VR-Games: