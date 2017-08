Lost Ember: Pre-Order-Store soll Self-Publishing ermöglichen // Trailer-Song veröffentlicht

PC XOne PS4

Knapp war es für die Mooneye Studios im November 2016 bei der Kickstarter-Kampagne für ihr erstes Spiel Lost Ember. Nicht für die Kampagne im generellen, deren finales Ergebnis lag letztendlich bei über 325 Prozent des Minimalziels von 100.000 Euro und war definitiv sehr erfolgreich. Vielmehr wollten die Entwickler beim Erreichen von 350.000 Euro ihr Spiel selbst verlegen – doch dieses Ziel wurde, wenn auch nur knapp, verfehlt.

So einfach wollen die hamburger Jungs dieses Ziel doch nicht aufgeben, im Rahmen des Relaunches ihrer Seite soll jetzt das fehlende Geld mittels eines Pre-Order-Stores erwirtschaftet werden. Tobias Graff, Geschäftsführer der Mooneye Studios, sagt dazu:

Wir würden wahnsinnig gern unabhängig von einem Publisher bleiben und weiterhin die kreative Freiheit genießen, die wir bislang hatten. Und wir glauben, dass auch unsere Fans das gern sehen würden. Daher haben wir uns entschlossen, ihnen verschiedene Möglichkeiten zu geben, uns auf dem Weg zu diesem Ziel zu unterstützen.

Auf der neuen Seite habt ihr, neben der Möglichkeit Lost Ember vorzubestellen, auch noch die Gelegenheit Karma-Punkte zu verdienen. Diese könnt ihr dazu benutzen euch diverse Goodies freizuschalten, wie zum Beispiel Wallpaper, Skins für die Tiere im Spiel oder Closed-Beta-Keys. Karma-Punkte erhaltet ihr, indem ihr den Trailer auf Facebook postet, Fan-Art erstellt oder Cover-Versionen des Theme-Songs sampelt – das Hauptthema des Spiels wurde bereits Anfang der Woche veröffentlicht. Komponiert wurde dieses, wie die übrige Musik des Spiels, von Will Morton und Craig Conner, den ehemaligen Verantwortlichen für die Musik und den Sound der GTA-Reihe bei Rockstar-North. Das Video, das ihr euch direkt am Ende dieser News anschauen könnt, beinhaltet auch neue Szenen aus dem Spiel und zeigt euch ein neues Tier in Aktion.

Lost Ember erzählt die Geschichte einer Welt, die von der Natur zurückerobert wurde und von euch mittels unterschiedlicher Tierinkarnationen laufend, schwimmend, fliegend und sogar unterirdisch erkundet werden kann. Denn die von euch gesteuerte Hauptfigur, ein Wolf, hat die Fähigkeit die unterschiedlichen Tiere der Welt von Lost Ember zu übernehmen. Mehr zum Spiel und der Entwicklung erfahrt ihr in unserem User-Artikel "Die Mooneye Studios im User-Interview". Veröffentlicht werden soll das Spiel 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One.