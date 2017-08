PC iOS MacOS Android

In einem Satz: Britisch-witziges Adventure für Entdecker mit Englischkenntnissen.

Bertram Fiddle ist ein mehr oder weniger bekannter Entdecker, der mit seinem peruanischen Gefährten Gavin so einige Abenteuer überstanden hat. Zur Zeit sitzt er aber Mangels neuer Entdeckungsreisen im viktorianischen London fest und muss sich mit seiner anspruchsvollen Ehefrau herumschlagen und einem langweiligen Alltagsjob nachgehen. In der ersten Episode haben sich eure Wege mit Geoff, dem Mörder gekreuzt, so dass ihr euch direkt in die Detektivarbeit gestürzt habt, zuletzt aber nur den kleinen Hund eurer Ehefrau aus dessen Händen retten konntet.In der zweiten - und vorerst letzten - Episode müsst ihr erst einmal ein wenig Seife übers „Telefon" verkaufen, bevor ihr in den wohlverdienten Feierabend könnt – keine Herausforderung, die eines Entdeckers würdig wäre, aber irgendwas muss ja auch die Miete bezahlen. Doch was langweilig begann, entwickelt sich schnell zu einem neuen Abenteuer. So beobachtet ihr schnell einen weiteren Mord, werdet dann aber selber vom nicht ganz so cleveren Sherlock Holmen als Mörder verdächtigt und landet schließlich hinter Gittern. Doch die Wände des Gefängnisses sind nicht so stabil wie sie aussehen und außerdem habt ihr noch euren treuen Helfer Gavin, der euch bei eurem Ausbruchsversuch selbstverständlich unterstützt – denn der echte Geoff, der Mörder läuft noch frei herum.Die zweite Episode mit dem Titel A Bleaker Predicklement ist wie die erste ein klassisches Point-and-Click-Adventure, in dem ihr Gegenstände aufsammelt, kombiniert und damit verschiedene Rätsel löst. Manchmal müsst ihr auch um die Ecke denken, um etwa die Zahlenkombination eines Schlosses herauszufinden oder ihr könnt per Textfetzen von Straßenplakaten kommunizieren, weil die Gegensprechanlage eines Hauses defekt ist. Die Rätsel bleiben dabei in einem fairen Rahmen, absurde „Adventure-Spiel-Logik" kommt nur selten vor, meist geben die Charaktere durch Äußerungen schon recht eindeutige Hinweise, was zu tun ist. Dialogrätsel (oder gar Dialogoptionen) gibt es übrigens keine.Technisch ist das Spiel solide, reißt aber auch keine Bäume aus. Der Zeichenstil ist sicher Geschmackssache, aber durchaus hübsch anzusehen und einige Räume sind auch sehr detailreich und liebevoll gestaltet. Auch die Animationen bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau, erwartet daher nichts Weltbewegendes. Die Soundkulisse ist sehr angenehm, die Musik hält sich vornehm im Hintergrund und erzeugt immer eine passende Atmosphäre, die Effekte harmonieren mit der humorigen Stimmung des Spiels. Auf Adventure-Komfortfunktionen wie eine HotSpot-Anzeige oder schnellere Bewegung von Ort zu Ort durch einen Doppelklick müsst ihr übrigens nicht verzichten, einzig eine spielinterne Tipp-Funktion fehlt.An dieser Stelle könntet ihr euch die Frage stellen, ob ihr die erste Episode gespielt haben solltet, bevor ihr euch in dieses Abenteuer stürzt. In jedem Fall wird es hilfreich, denn viele bekannte Charaktere wie der verächtige, aber reiche Lord Arthwipe oder Sir Bruce, dem einfach kein Schnurrbart wachsen will, tauchen wieder auf oder mischen gleich voll mit. Es ist aber keine Pflicht, die zweite Episode lässt sich auch unabhängig von der ersten spielen, Vorwissen ist nicht wirklich nötig. Und im direkten Vergleich schlägt sich die zweite Episode auch sehr gut: Die Spieldauer ist deutlich länger, die Rätsel anspruchsvoller und vielseitiger und auf die Arcade-Sequenzen, die es in der ersten Episode noch gab, wurde verzichtet.Bevor dies nun wie ein ungetrübtes Loblied klingt, muss allerdings noch angemerkt werden, dass der Humor, der nahezu ausschließlich aus eher (absichtlich) schlechten, englischen Wortwitzen besteht, sicher nicht allen gefallen wird. Zwar werden auch bei Rätseln die entsprechenden, sprachlichen Hinweise auf deutsch geliefert, allerdings wird Bertram Fiddle ohne größere Englischkenntnisse nur halb so viel Spaß machen, zumal es auch keine deutsche Sprachausgabe gibt. Die englischen Stimmen passen allerdings sehr gut und lassen auch den einen oder anderen Dialekt nicht aus.Alles in allem ist die zweite Episode der Abenteuer von Bertram Fiddle ein gut gelungenes, klassisches Adventure für allem für diejenigen, die eher frisch ins Genre einsteigen wollen und keine epische Spieldauer erwarten. Wer knackige Logikpuzzles und anspruchsvolle Dialoge sucht, sollte sich lieber nach einem anderen Titel umschauen, alle anderen können durchaus eine Menge Spaß mit Bertram Fiddle und Gavin haben und das auch für einen sehr günstigen Preis.