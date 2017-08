Total War - Warhammer: Ärger mit russischer Lokalisation

PC Linux MacOS

Russischen Spielern wird die Freude am neuen Norsca-DLC für Total War - Warhammer offenbar durch die Übersetzung getrübt. Im offiziellen Forum und auf Reddit beschweren sich einige über die angeblich schlampige Lokalisation. Auf einem Screenshot kann man laut Nutzer PeaceWalker folgendes lesen: "There is something written here in english, those **** americans are getting out of hand, they need to learn russian!!!".

Die zuständige Firma SoftClub behauptet, Sega und Creative Assembly hätten ihre Arbeit überprüft und abgenommen. Auf Twitter bestätigte der Total War-Entwickler auf mehrere Anfragen, dass sie an einer Lösung arbeiten würden: "[...] [W]ir untersuchen, wie das überhaupt in das Spiel kommen konnte".

Auch im Hauptspiel seien Namen von Figuren und Einheiten aus dem Warhammer-Universum falsch übersetzt worden, schreiben die Fans im Forum. Kein Einzelfall: 2013 starteten Spieler eine Petition, um auf SoftClubs lückenhafte Übersetzungen bei der Total War - Eras-Sammlung aufmerksam zu machen. Ein anderer Streitpunkt war die Lokalisation von GRID 2, zu der ebenfalls eine Petition entstand. 2012 beschwerten sich auch Spieler von XCOM - Enemy Unknown über SoftClubs schlechte Arbeit bei der Synchronisation und Übersetzung.

Das Unternehmen hat schon Titel wie The Witcher 3, Call of Duty - Black Ops und Destiny für den russischen Markt aufbereitet.